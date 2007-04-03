|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:45
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Обменки на Бестчендже как работали, так и работают. Какие проблемы?...
Додано: Суб 04 бер, 2023 17:01
Додано: Суб 04 бер, 2023 17:40
phantom_systems
как грил шукшин в калине красной "сапоги жмут" кому то - недоразумение
Востаннє редагувалось чик в Суб 04 бер, 2023 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 бер, 2023 17:48
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Что скажете за этот обменник?
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:35
Нет, не может. До 40 тисяч - це не корекція, а ріст буде. В поточні ситуациї.
Розумію, конкуренція тут, щоб не дай біг хтось не забрав у тебе "клієнтів" з твого тг-каналу велика тут, не претендую, я тут нічого не рекламую, пишу для себе)
І ещё: пpoгноз дaeтcя на основе пpoшлых закpномернocтей и ожидаемых coбытий в будущем, нo нe учитываются cюрпpизы, а также бaнaльный фaктop - "кто музыку заказывает, тот под неё и танцует". Поэтому плохие прогнозисты могут указать конкретную точку входа и выхода. Ну, как во всяких тг-каналах)))
А нормальный анализ даёт зону, или вилку цен, и распределение вероятностей, что случится, если цена пойдёт то или туда.
Додано: Суб 04 бер, 2023 19:49
Кстати, эос вчера так хорошо пёр против рынка, что сбросил его весь в стэйблы и деда. +20% за несколько дней
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|