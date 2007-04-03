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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:45
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Обменки на Бестчендже как работали, так и работают. Какие проблемы?...
Додано: Суб 04 бер, 2023 17:01
Додано: Суб 04 бер, 2023 17:40
phantom_systems
как грил шукшин в калине красной "сапоги жмут" кому то - недоразумение
Востаннє редагувалось чик в Суб 04 бер, 2023 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 бер, 2023 17:48
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Что скажете за этот обменник?
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:35
Нет, не может. До 40 тисяч - це не корекція, а ріст буде. В поточні ситуациї.
Розумію, конкуренція тут, щоб не дай біг хтось не забрав у тебе "клієнтів" з твого тг-каналу велика тут, не претендую, я тут нічого не рекламую, пишу для себе)
І ещё: пpoгноз дaeтcя на основе пpoшлых закpномернocтей и ожидаемых coбытий в будущем, нo нe учитываются cюрпpизы, а также бaнaльный фaктop - "кто музыку заказывает, тот под неё и танцует". Поэтому плохие прогнозисты могут указать конкретную точку входа и выхода. Ну, как во всяких тг-каналах)))
А нормальный анализ даёт зону, или вилку цен, и распределение вероятностей, что случится, если цена пойдёт то или туда.
Додано: Суб 04 бер, 2023 19:49
Кстати, эос вчера так хорошо пёр против рынка, что сбросил его весь в стэйблы и деда. +20% за несколько дней
Додано: Суб 04 бер, 2023 23:17
phantom_systems
на продажу стоял па 1,36 и выше - недотянули... у меня его мало и погоды не делает. рассчитываю шо выстрелит когда нить прилично.
Додано: Суб 04 бер, 2023 23:40
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Востаннє редагувалось Кучинелли в Суб 04 бер, 2023 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 бер, 2023 23:40
042013
Падение с 69000 до 15500 это 53500.Отскок даже на 0,5 фибу это и будет примерно 40000.
Нет, не может. До 40 тисяч - це не корекція, а ріст буде. В поточні ситуациї.
Я же тебе написал, что нужно не просто что либо писать, а обосновывать своё мнение. чтобы тебя поняли.Я не знаю, какая у тебя поточная ситуация.Но свои цифры я привёл, они вполне понятны.Может игра слов...да , я имею ввиду коррекцию падения.Так и есть.Ещё раз - падение на 53 тыщи вниз, коррекция до 40 тыщ вверх.
ПС по поводу якоись конкуренции и тг каналов - это шутка очевидно.Я ничего не имею против твоего и других мнений.Но когда масса цифр, их же как то надо пояснить.
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