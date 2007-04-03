Додано: Суб 04 бер, 2023 23:40

042013

Падение с 69000 до 15500 это 53500.Отскок даже на 0,5 фибу это и будет примерно 40000.



Нет, не может. До 40 тисяч - це не корекція, а ріст буде. В поточні ситуациї.



Я же тебе написал, что нужно не просто что либо писать, а обосновывать своё мнение. чтобы тебя поняли.Я не знаю, какая у тебя поточная ситуация.Но свои цифры я привёл, они вполне понятны.Может игра слов...да , я имею ввиду коррекцию падения.Так и есть.Ещё раз - падение на 53 тыщи вниз, коррекция до 40 тыщ вверх.

ПС по поводу якоись конкуренции и тг каналов - это шутка очевидно.Я ничего не имею против твоего и других мнений.Но когда масса цифр, их же как то надо пояснить.