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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 бер, 2023 20:33
maksymzp88 написав:
Тарифы космос.
мне вывести надо, меня их репа интересует.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 21:32
Kriptogedon написав: maksymzp88 написав:
Тарифы космос.
мне вывести надо, меня их репа интересует.
на бестченже они есть?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 00:53
IMPRINTER написав: Kriptogedon написав: maksymzp88 написав:
Тарифы космос.
мне вывести надо, меня их репа интересует.
на бестченже они есть?
Да вроде нет. Я на них через https://kurses.com.ua/ru/from-kunaio-ua ... nobank-uah
вышел.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 14:30
Я конечно не знаю, но мошенники бы такие грабительские курсы не ставили.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 15:29
maksymzp88 написав:
Я конечно не знаю, но мошенники бы такие грабительские курсы не ставили.
У этого обменника меня интересует только куна-код.У других я вывод по коду не нашел.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 16:35
Kriptogedon
читал, шо на куне вчера и сегодня утром вывод проскакивал временами...
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Додано: Вів 07 бер, 2023 01:27
чик написав:Kriptogedon
читал, шо на куне вчера и сегодня утром вывод проскакивал временами...
Гривны на Приват/Моно?
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:40
Kriptogedon
не уточнял, мне без надобности и на бтс пишут, шо вывод гривны заработал вроде...
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