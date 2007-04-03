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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3217321832193220
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:33

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  maksymzp88 написав:Тарифы космос.

мне вывести надо, меня их репа интересует.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:32

  Kriptogedon написав:
  maksymzp88 написав:Тарифы космос.

мне вывести надо, меня их репа интересует.


на бестченже они есть?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 00:53

  IMPRINTER написав:
  Kriptogedon написав:
  maksymzp88 написав:Тарифы космос.

мне вывести надо, меня их репа интересует.


на бестченже они есть?

Да вроде нет. Я на них через https://kurses.com.ua/ru/from-kunaio-ua ... nobank-uah вышел.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я конечно не знаю, но мошенники бы такие грабительские курсы не ставили.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:29

  maksymzp88 написав:Я конечно не знаю, но мошенники бы такие грабительские курсы не ставили.

У этого обменника меня интересует только куна-код.У других я вывод по коду не нашел.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 16:35

Kriptogedon
читал, шо на куне вчера и сегодня утром вывод проскакивал временами...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 01:27

  чик написав:Kriptogedon
читал, шо на куне вчера и сегодня утром вывод проскакивал временами...

Гривны на Приват/Моно?
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:40

Kriptogedon
не уточнял, мне без надобности и на бтс пишут, шо вывод гривны заработал вроде...
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 22:33

Если кто не в курсе, почему падаем.Т к фрс заявила о намерениях повышать ставку ещё более ранее планируемого.Ну и в ожидании показателей - безработица, инфляция...и сама ставка.Всё это произойдёт за пару недель.А потом статистика говорит о более частом росте на весну.
Пока схема в приближении -20 - 40 остаётся в силе.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:25

Кучинелли
эх, твоими устами... ато надоело покупать в основном, токо трохи тезера и рипла продалось.
чик
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