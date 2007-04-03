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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 01:17
откуда движение по Huobi Token?
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wtf
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:14
wtf написав:
откуда движение по Huobi Token?
https://twitter.com/justinsuntron/statu ... 9738724354
Недавние колебания рынка и ликвидация с использованием заемных средств были вызваны несколькими пользователями, инициировавшими каскад принудительных ликвидаций на рынке спот и контрактов HT.
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Bosstone
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:14
Кто закупился альтами на этой распродаже невиданной щедрости?
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phantom_systems
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:30
phantom_systems
не надо тарапицца, еще может быть второй...и третий день распродажи
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Rack
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Ірина_, Модератор
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