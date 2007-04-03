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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3218321932203221
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 01:17

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

откуда движение по Huobi Token?
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:14

  wtf написав:откуда движение по Huobi Token?

Недавние колебания рынка и ликвидация с использованием заемных средств были вызваны несколькими пользователями, инициировавшими каскад принудительных ликвидаций на рынке спот и контрактов HT.

https://twitter.com/justinsuntron/statu ... 9738724354
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:14

Кто закупился альтами на этой распродаже невиданной щедрости?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:30

phantom_systems не надо тарапицца, еще может быть второй...и третий день распродажи ;)
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:17

  phantom_systems написав:Кто закупился альтами на этой распродаже невиданной щедрости?

разного понемногу, но уверенности шо не скатимся ниже тоже нема...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:33

  phantom_systems написав:Кто закупился альтами на этой распродаже невиданной щедрости?


Ну уж если про щедрость, то только НТ, я не успел, т к не долго и на банане не торгуется.А остальное, да. конечно упало. но не так уж и щедро.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:35

  чик написав:
  phantom_systems написав:Кто закупился альтами на этой распродаже невиданной щедрости?

разного понемногу, но уверенности шо не скатимся ниже тоже нема...


По волнам вероятный сценарий - 23 - 18.Т е вскоре отскок вверх после этого сильного падения.Но потом опять...Шоб перед походом в горы вытрусить слабаков всех. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:43

  чик написав:
  phantom_systems написав:Кто закупился альтами на этой распродаже невиданной щедрости?

разного понемногу, но уверенности шо не скатимся ниже тоже нема...

Если феды повысят ставку сразу на 50 бп, дед может снова на 16к сходить, альты будут очередное дно пробивать. Скорее всего, они 25 бп ограничатся. Их следующая тусовка 21 марта намечается, тогда и прояснится.
phantom_systems
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