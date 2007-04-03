|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:47
Konst1988 написав:
Вечер добрый всем.народ,может глупый вопрос,но кто знает:если навернется бинанс,что будет с монетами,которые хранятся в кошельке trust wallet?
можно ли загрузив другой кошелек и введя свою seed фразу их грубо говоря "восстановить"?
Вообще эти кошельки-хрень полная...Вас больше безопасность самого кошелька должна волновать,а не биржи...У меня вон был единственный установленный Terra Staion.Когда луне пришла пиз.... Загнал на него остатки UST и саму Луну...Там же начислили новых Лун...Свопал время от веремени UST на LUNC и обратно..удобно было.И вот в один прекрасный день,Терра обновляет кошель обновлениями,а через пару недель со счета куда то само собой переводится весь балланс,все что валялось там в LUNC..Кто,каким образом,хер его знает...Висит транза о переводе...которую я не делал.Посмотреть куда переведено-нажимаешь,не показывает вообще ничего,страница без данных,без транзакции.Стоит пароль,нигде больше не пользовался на других устройствах кошелем,ничего нигде не вводил...Отака фигня...Ушло и разбираться не с кем...Мелочь конечно,но даже факт того что спиз..ли баксов 70-80 на тот момент в LUNC,говорит о том,что с любым кошелем может случиться та же самая история...А на них люди держат не просто один какой то щиткоин...Уж лучше на биржах наверное стейкать и держать крупняк на леджерах
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1513
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 бер, 2023 11:09
Виставив заявку на купівлю BTC/USDT по 19 700.
-
Цифра
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 22.04.21
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 бер, 2023 11:39
Цифра написав:
Виставив заявку на купівлю BTC/USDT по 19 700.
Из каких соображений.Кто вчера мешал купить по такой цене
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1490
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 бер, 2023 12:08
Світ зійшов з розуму: USDC посипався після виводу всього 15%... Після такого потрібно обходити ринок крипти десятою дорогою.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 652
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 бер, 2023 12:17
Дюрі-бачі написав:
Світ зійшов з розуму: USDC посипався після виводу всього 15%... Після такого потрібно обходити ринок крипти десятою дорогою.
Конечно. таким и нужно обходить.А те. кто знают как не попасть в это , будут дальше работать.
ПС очередной фуд гонят - проблема с банком. с стейблом...Я не даром тут распинался, что диверсификация...И стейблы это Г, лучше хотя бы унция.Дело в том. что ВСЕ без исключения стейблы рано или поздно будут иметь проблемы, т к это имитация и чем то поддерживается.Так вот эта самая поддержка не вечная.Найдётся всегда кто что то спионерит и смахе рит и т д.Поэтому любители держать стейблы под %% долго очень рискуют.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1490
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|103880
|247477042
|
|
|7975
|22889953
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|
|6
|94137
|
|