Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:47

Konst1988 написав: Вечер добрый всем.народ,может глупый вопрос,но кто знает:если навернется бинанс,что будет с монетами,которые хранятся в кошельке trust wallet?

можно ли загрузив другой кошелек и введя свою seed фразу их грубо говоря "восстановить"? Вечер добрый всем.народ,может глупый вопрос,но кто знает:если навернется бинанс,что будет с монетами,которые хранятся в кошельке trust wallet?можно ли загрузив другой кошелек и введя свою seed фразу их грубо говоря "восстановить"?

Вообще эти кошельки-хрень полная...Вас больше безопасность самого кошелька должна волновать,а не биржи...У меня вон был единственный установленный Terra Staion.Когда луне пришла пиз.... Загнал на него остатки UST и саму Луну...Там же начислили новых Лун...Свопал время от веремени UST на LUNC и обратно..удобно было.И вот в один прекрасный день,Терра обновляет кошель обновлениями,а через пару недель со счета куда то само собой переводится весь балланс,все что валялось там в LUNC..Кто,каким образом,хер его знает...Висит транза о переводе...которую я не делал.Посмотреть куда переведено-нажимаешь,не показывает вообще ничего,страница без данных,без транзакции.Стоит пароль,нигде больше не пользовался на других устройствах кошелем,ничего нигде не вводил...Отака фигня...Ушло и разбираться не с кем...Мелочь конечно,но даже факт того что спиз..ли баксов 70-80 на тот момент в LUNC,говорит о том,что с любым кошелем может случиться та же самая история...А на них люди держат не просто один какой то щиткоин...Уж лучше на биржах наверное стейкать и держать крупняк на леджерах