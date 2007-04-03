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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3220322132223223>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:47

  Konst1988 написав:Вечер добрый всем.народ,может глупый вопрос,но кто знает:если навернется бинанс,что будет с монетами,которые хранятся в кошельке trust wallet?
можно ли загрузив другой кошелек и введя свою seed фразу их грубо говоря "восстановить"?


Вообще эти кошельки-хрень полная...Вас больше безопасность самого кошелька должна волновать,а не биржи...У меня вон был единственный установленный Terra Staion.Когда луне пришла пиз.... Загнал на него остатки UST и саму Луну...Там же начислили новых Лун...Свопал время от веремени UST на LUNC и обратно..удобно было.И вот в один прекрасный день,Терра обновляет кошель обновлениями,а через пару недель со счета куда то само собой переводится весь балланс,все что валялось там в LUNC..Кто,каким образом,хер его знает...Висит транза о переводе...которую я не делал.Посмотреть куда переведено-нажимаешь,не показывает вообще ничего,страница без данных,без транзакции.Стоит пароль,нигде больше не пользовался на других устройствах кошелем,ничего нигде не вводил...Отака фигня...Ушло и разбираться не с кем...Мелочь конечно,но даже факт того что спиз..ли баксов 70-80 на тот момент в LUNC,говорит о том,что с любым кошелем может случиться та же самая история...А на них люди держат не просто один какой то щиткоин...Уж лучше на биржах наверное стейкать и держать крупняк на леджерах
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:09

Виставив заявку на купівлю BTC/USDT по 19 700.
Цифра
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:39

  Цифра написав:Виставив заявку на купівлю BTC/USDT по 19 700.


Из каких соображений.Кто вчера мешал купить по такой цене :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:08

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Світ зійшов з розуму: USDC посипався після виводу всього 15%... Після такого потрібно обходити ринок крипти десятою дорогою.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:17

  Дюрі-бачі написав:Світ зійшов з розуму: USDC посипався після виводу всього 15%... Після такого потрібно обходити ринок крипти десятою дорогою.


Конечно. таким и нужно обходить.А те. кто знают как не попасть в это , будут дальше работать.
ПС очередной фуд гонят - проблема с банком. с стейблом...Я не даром тут распинался, что диверсификация...И стейблы это Г, лучше хотя бы унция.Дело в том. что ВСЕ без исключения стейблы рано или поздно будут иметь проблемы, т к это имитация и чем то поддерживается.Так вот эта самая поддержка не вечная.Найдётся всегда кто что то спионерит и смахе рит и т д.Поэтому любители держать стейблы под %% долго очень рискуют.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:22

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Дюрі-бачі написав:Після такого потрібно обходити ринок крипти десятою дорогою.


ПС я не в смысле спора с тобой, а в смысле. что кто не знаком с крипторынком и с тем, что тут может всякое происходить такое , что и не поверишь иногда, то лучше точно обходить и не соваться, т к можно очень сильно проиграть в деньгах.Т е я согласен с тобой...но с оговорками.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:24

  osafly написав:
  Konst1988 написав:Вечер добрый всем.народ,может глупый вопрос,но кто знает:если навернется бинанс,что будет с монетами,которые хранятся в кошельке trust wallet?
можно ли загрузив другой кошелек и введя свою seed фразу их грубо говоря "восстановить"?


Вообще эти кошельки-хрень полная...Вас больше безопасность самого кошелька должна волновать,а не биржи...У меня вон был единственный установленный Terra Staion.Когда луне пришла пиз.... Загнал на него остатки UST и саму Луну...Там же начислили новых Лун...Свопал время от веремени UST на LUNC и обратно..удобно было.И вот в один прекрасный день,Терра обновляет кошель обновлениями,а через пару недель со счета куда то само собой переводится весь балланс,все что валялось там в LUNC..Кто,каким образом,хер его знает...Висит транза о переводе...которую я не делал.Посмотреть куда переведено-нажимаешь,не показывает вообще ничего,страница без данных,без транзакции.Стоит пароль,нигде больше не пользовался на других устройствах кошелем,ничего нигде не вводил...Отака фигня...Ушло и разбираться не с кем...Мелочь конечно,но даже факт того что спиз..ли баксов 70-80 на тот момент в LUNC,говорит о том,что с любым кошелем может случиться та же самая история...А на них люди держат не просто один какой то щиткоин...Уж лучше на биржах наверное стейкать и держать крупняк на леджерах


Благодарю вас за ответ.
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:27

Кучинелли Я й обходжу крипторинок. Достатньо з мене інвестицій в ETC, які лежать мертвив вантажем на гаманці.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:30

В пнд 13го экстренное заседание фрс...посмотрим его влияние...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:32

  Дюрі-бачі написав:Кучинелли Я й обходжу крипторинок. Достатньо з мене інвестицій в ETC, які лежать мертвив вантажем на гаманці.

Это очень интересная монета.Я и сам с ней имел дело.В 2018 купил по около 30, потом она падала в рн 5, а потом выросла неимоверно.Я этого роста не ожидал и слился гораздо раньше.Но есть вероятность в следующий буллран превысить прошлые максимумы, нужно ждать ...
Кучинелли
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