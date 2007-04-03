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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3220322132223223
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:30

Кучинелли
брал тогда по твоему совету па 12, потом по разному и фиксил и докупал, но на части нз 10х сделал :D
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  #<1 ... 3220322132223223
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