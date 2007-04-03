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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3220322132223223
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:30

Кучинелли
брал тогда по твоему совету па 12, потом по разному и фиксил и докупал, но на части нз 10х сделал :D
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:15

Дюрі-бачі
Багато хто приходить у крипту впевненим що:
1. Купити можно будь-яку монету
2. Купити можно будь-коли монету
3. І все одно заробиш величезні гроші))))
А тут так само, як і всюди - заробляють люди з професійним ставленням, ну і вдача так само не завадить...
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:17

  Rack написав:phantom_systems не надо тарапицца, еще может быть второй...и третий день распродажи ;)

Прям в точку! Кое-что из купленного вчера смотрится уже не мега-дешево)))) и пока еще не вечер....
SAndriy1
 
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