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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 бер, 2023 13:30
Кучинелли
брал тогда по твоему совету па 12, потом по разному и фиксил и докупал, но на части нз 10х сделал
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чик
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:15
Дюрі-бачі
Багато хто приходить у крипту впевненим що:
1. Купити можно будь-яку монету
2. Купити можно будь-коли монету
3. І все одно заробиш величезні гроші))))
А тут так само, як і всюди - заробляють люди з професійним ставленням, ну і вдача так само не завадить...
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SAndriy1
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:17
Rack написав:phantom_systems
не надо тарапицца, еще может быть второй...и третий день распродажи
Прям в точку! Кое-что из купленного вчера смотрится уже не мега-дешево)))) и пока еще не вечер....
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SAndriy1
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Додано: Суб 11 бер, 2023 15:33
Дюрі-бачі написав:
USDC посипався після виводу всього 15%
выводу чего куда?
как вы видите вывод чего-либо в субботу если банки неработают?
в понедельник будет видно сколько из монеты выведут. тем временем курс не падает ниже 93 центов так как остальное обеспечено
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wtf
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Додано: Суб 11 бер, 2023 15:41
SAndriy1 написав:
Прям в точку! Кое-что из купленного вчера смотрится уже не мега-дешево)))) и пока еще не вечер....
и куда лайт, зек или дашку укатают, не в 0 же и патом думаю эти монетки 2х сделают. дашку когда то па 250 никак не мог купить
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чик
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Додано: Суб 11 бер, 2023 15:41
Дюрі-бачі написав:Кучинелли
Я й обходжу крипторинок. Достатньо з мене інвестицій в ETC, які лежать мертвив вантажем на гаманці.
И по чем входили,если не секрет??Дождитесь пока он снова не сдуется на 8 баксов как минимум и усреднитесь...Есть много предположений,что в следующем цикле халвингового роста эфир может улететь и к 10К $,потянув естественно за собой и этот свой форк на несколько сотен баксов.Криптовалютный рынок-рынок для усидчивых и дисциплинированных людей.Плохо конечно что стейкинг по нему никакой...в отличие от многих других интересных монет,которые сейчас практически в пол укатали.
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osafly
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Додано: Суб 11 бер, 2023 16:38
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Игорь
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Додано: Суб 11 бер, 2023 16:53
Кучинелли написав:
стейблы это Г, лучше хотя бы унция
Думаю, куда лучше влошиться. Или это то же, что и стейбл?
At present, the five leading gold-backed cryptocurrencies are
Paxos Gold (PAXG);
Perth Mint Gold Token (PMGT);
Digix Global (DGX);
Tether Gold (XAUT);
Meld Gold by Algorand
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Bosstone
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