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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3221322232233224
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:41

  Игорь написав:Зображення


Супер индикатор. :) Уже весь криптопростор в инете смеётся с нашего земляка в НЙ.
ПС на самом деле даже не знаю как это быстро доказать, но Максим очень даже толковый чел и часто хорошо предсказывает.Просто обычно народ выбирает неудачные моменты.Макс часто и быстро переобувается, поэтому он уже давно мог изменить позицию, а хейтеры с опозданием смеются.По чесному - я свидетель многих его успешных прогнозов.И лично пользовался советами приобрести FOR AKRO BZRX, кот сделали иксы в своё время, с его подачи.
Кучинелли
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