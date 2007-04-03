Супер индикатор. Уже весь криптопростор в инете смеётся с нашего земляка в НЙ.
ПС на самом деле даже не знаю как это быстро доказать, но Максим очень даже толковый чел и часто хорошо предсказывает.Просто обычно народ выбирает неудачные моменты.Макс часто и быстро переобувается, поэтому он уже давно мог изменить позицию, а хейтеры с опозданием смеются.По чесному - я свидетель многих его успешных прогнозов.И лично пользовался советами приобрести FOR AKRO BZRX, кот сделали иксы в своё время, с его подачи.