Супер индикатор. Уже весь криптопростор в инете смеётся с нашего земляка в НЙ. ПС на самом деле даже не знаю как это быстро доказать, но Максим очень даже толковый чел и часто хорошо предсказывает.Просто обычно народ выбирает неудачные моменты.Макс часто и быстро переобувается, поэтому он уже давно мог изменить позицию, а хейтеры с опозданием смеются.По чесному - я свидетель многих его успешных прогнозов.И лично пользовался советами приобрести FOR AKRO BZRX, кот сделали иксы в своё время, с его подачи.
Кучинелли написав:стейблы это Г, лучше хотя бы унция
Думаю, куда лучше влошиться. Или это то же, что и стейбл?
At present, the five leading gold-backed cryptocurrencies are Paxos Gold (PAXG); Perth Mint Gold Token (PMGT); Digix Global (DGX); Tether Gold (XAUT); Meld Gold by Algorand
Paxos Gold (PAXG) - я раньше именно об этом писал.Во всяком случае пишут о его обеспечении.Т е как бы цифровой аналог золота.Но нужно понимать, что это не в кармане и само золото полетит тоже вниз при повышении ставки фрс.
та по нему такие копеечные объемы торгов я смотрю ...
та по нему такие копеечные объемы торгов я смотрю ...
Так а при чём тут объёмы, цель то другая.Что мы тута обсуждаем счас - если все стейблы отвязываются от доллара и крипта падает, так в чём пересидеть Вот в чём вопрос.В крипте - идём на дно.В стейблах - ещё ниже можем, если совсем обнулится кто то из них.Как вариант - золото, но вариант тоже имеет недостатки.
Цифра написав:Виставив заявку на купівлю BTC/USDT по 19 700.
Из каких соображений.Кто вчера мешал купить по такой цене
Ринок в останні дні не показував на ріст. Падіння BTC по синусоїді висіло в повітрі і все гарно йшло. Але по ідеї ще мав бути контрольний вистріл, який би спричинив паніку і моржів. На це була схожою відв'язка USDC. BTC мав великі шанси протестувати дно в районі 15. Тому я і не виставляв заявку. Але, як казав один психопат: "Но что то пошло не так". Можливо занадто добре читалася схема і хтось сильний її зламав. Або інша причина. Шаленої паніки не відбулось.