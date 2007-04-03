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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3221322232233224
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:41

  Игорь написав:Зображення


Супер индикатор. :) Уже весь криптопростор в инете смеётся с нашего земляка в НЙ.
ПС на самом деле даже не знаю как это быстро доказать, но Максим очень даже толковый чел и часто хорошо предсказывает.Просто обычно народ выбирает неудачные моменты.Макс часто и быстро переобувается, поэтому он уже давно мог изменить позицию, а хейтеры с опозданием смеются.По чесному - я свидетель многих его успешных прогнозов.И лично пользовался советами приобрести FOR AKRO BZRX, кот сделали иксы в своё время, с его подачи.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:22

  Кучинелли написав:
  Bosstone написав:
  Кучинелли написав:стейблы это Г, лучше хотя бы унция

Думаю, куда лучше влошиться. Или это то же, что и стейбл?
At present, the five leading gold-backed cryptocurrencies are
Paxos Gold (PAXG);
Perth Mint Gold Token (PMGT);
Digix Global (DGX);
Tether Gold (XAUT);
Meld Gold by Algorand



Paxos Gold (PAXG) - я раньше именно об этом писал.Во всяком случае пишут о его обеспечении.Т е как бы цифровой аналог золота.Но нужно понимать, что это не в кармане и само золото полетит тоже вниз при повышении ставки фрс.


та по нему такие копеечные объемы торгов я смотрю ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:41

  IMPRINTER написав:
Paxos Gold (PAXG)

та по нему такие копеечные объемы торгов я смотрю ...


Так а при чём тут объёмы, цель то другая.Что мы тута обсуждаем счас - если все стейблы отвязываются от доллара и крипта падает, так в чём пересидеть :?: Вот в чём вопрос.В крипте - идём на дно.В стейблах - ещё ниже можем, если совсем обнулится кто то из них.Как вариант - золото, но вариант тоже имеет недостатки.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:45

Кучинелли

да, золото условный стейбл - оно колеблется, но не такими конечно темпами как крипта + та и мыши могут прогрызть дыры в хранилище и так же окажется что 13% золото исчезло )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:10

  Кучинелли написав:
  Цифра написав:Виставив заявку на купівлю BTC/USDT по 19 700.


Из каких соображений.Кто вчера мешал купить по такой цене :?:

Ринок в останні дні не показував на ріст. Падіння BTC по синусоїді висіло в повітрі і все гарно йшло. Але по ідеї ще мав бути контрольний вистріл, який би спричинив паніку і моржів. На це була схожою відв'язка USDC.
BTC мав великі шанси протестувати дно в районі 15. Тому я і не виставляв заявку.
Але, як казав один психопат: "Но что то пошло не так". Можливо занадто добре читалася схема і хтось сильний її зламав. Або інша причина. Шаленої паніки не відбулось.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:58

Що зараз відбувається? :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:38

Купив BTC по 20250. Типу за USDT.
Трохи дав маху, зараз буду виправляти.
Готується ріст.

USDC 0,970,
а от
USDT уже 1,011
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:47

  Цифра написав:Що зараз відбувається? :shock:


USDC восстанавливается.ДЖ рекомендует его в этом диап сбросить.Сильно не вникаю, т к у меня его нет... и не будет.BUSD я ещё пользуюсь, т к к нему много торговых пар мелких монет.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Цифра написав:BTC мав великі шанси протестувати дно в районі 15. Тому я і не виставляв заявку.


Как вариант бесспорно, что могло быть и так.Но вероятность пока что мала.Сейчас вероятность отскока выше, т к скорректировались на 0,618 от предыдущего роста.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:51

osafly це було ще в 21 році по 40$.
Дюрі-бачі
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