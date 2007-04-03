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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3222322332243225
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:17

  Дюрі-бачі написав:osafly це було ще в 21 році по 40$.


Дожидайтесь диапазона 6-8$ и там усредняйтесь.А он непременно будет перед следующим халвингом...Да,придется подождать.Но что поделать.Не терять же на ровном месте.Будете дисциплинированным и спокойным-еще и заработаете-100%.Воспринимайте это как отложенный депозит.Спокойствие и только спокойствие.С таким дисконтом,который показали альты,вплоть до -98% по некотрым щиткоинам,здесь многие в минусах сидят,только не признаются :lol: Я тоже по некоторым монетам в просадках...Дно поймать-это не реально.Но стейкинг,весьма компенсирует потери...Начинаешь считать среднюю цену спустя,а ты уже оказывается и в плюсе,даже на таком дебильном и неспокойном рынке,а роста даже еще и не было.Спокойно.Главное без нервов.Нервы портят всегда все и везде.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:36

osafly
с того года остатки и па 100 есть, шо не мешает его торговать с прибылью, которая уже их перекрыла давно и продолжаю дороже 6-8 туда,сюда - всему своё время...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 00:07

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Які прогнози по USDC?
Alexey_k9
 
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