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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 23:17
Дюрі-бачі написав:osafly
це було ще в 21 році по 40$.
Дожидайтесь диапазона 6-8$ и там усредняйтесь.А он непременно будет перед следующим халвингом...Да,придется подождать.Но что поделать.Не терять же на ровном месте.Будете дисциплинированным и спокойным-еще и заработаете-100%.Воспринимайте это как отложенный депозит.Спокойствие и только спокойствие.С таким дисконтом,который показали альты,вплоть до -98% по некотрым щиткоинам,здесь многие в минусах сидят,только не признаются
Я тоже по некоторым монетам в просадках...Дно поймать-это не реально.Но стейкинг,весьма компенсирует потери...Начинаешь считать среднюю цену спустя,а ты уже оказывается и в плюсе,даже на таком дебильном и неспокойном рынке,а роста даже еще и не было.Спокойно.Главное без нервов.Нервы портят всегда все и везде.
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osafly
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Додано: Суб 11 бер, 2023 23:36
osafly
с того года остатки и па 100 есть, шо не мешает его торговать с прибылью, которая уже их перекрыла давно и продолжаю дороже 6-8 туда,сюда - всему своё время...
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Додано: Нед 12 бер, 2023 00:07
Які прогнози по USDC?
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