Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 бер, 2023 23:17
Дюрі-бачі написав: osafly
це було ще в 21 році по 40$.
Дожидайтесь диапазона 6-8$ и там усредняйтесь.А он непременно будет перед следующим халвингом...Да,придется подождать.Но что поделать.Не терять же на ровном месте.Будете дисциплинированным и спокойным-еще и заработаете-100%.Воспринимайте это как отложенный депозит.Спокойствие и только спокойствие.С таким дисконтом,который показали альты,вплоть до -98% по некотрым щиткоинам,здесь многие в минусах сидят,только не признаются
Я тоже по некоторым монетам в просадках...Дно поймать-это не реально.Но стейкинг,весьма компенсирует потери...Начинаешь считать среднюю цену спустя,а ты уже оказывается и в плюсе,даже на таком дебильном и неспокойном рынке,а роста даже еще и не было.Спокойно.Главное без нервов.Нервы портят всегда все и везде.
osafly
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Додано: Суб 11 бер, 2023 23:36
osafly с того года остатки и па 100 есть, шо не мешает его торговать с прибылью, которая уже их перекрыла давно и продолжаю дороже 6-8 туда,сюда - всему своё время...
чик
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Додано: Нед 12 бер, 2023 00:07
Які прогнози по USDC?
Alexey_k9
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Додано: Нед 12 бер, 2023 00:41
11.03.2023 23:00 Курс: 1 BTC = 20 300 USD
Buy BTC; Sell USD. Стан рахунку. Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%); 22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%; 21.01.2023.12:00; 23 200; 1,0219; 9 873; 1,4475; 33 582; 70,6%; 16.02.2023.12:00; 24 000; 0,7875; 15 499; 1,4333; 34 399; 54,9%; 11.03.2023.23:00; 20 300; 1,0762; 9 638; 1,5510; 31 485; 69,4%.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 00:55
Alexey_k9 написав:
Які прогнози по USDC?
Circle $USDC заявляет, что покроет любую недостающую ликвидность в Silicon Valley Bank за счет корпоративных средств.
IMPRINTER
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:03
Alexey_k9 написав:
Які прогнози по USDC?
А чим він там забезпечений? Де зберігаються резерви?
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:25
IMPRINTER написав:
Circle $USDC заявляет, что покроет любую недостающую ликвидность в Silicon Valley Bank за счет корпоративных средств.
Дякую. Подивимось як воно буде. USDC вглядав я найбільш прозорий стейбл коин.
Alexey_k9
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Додано: Нед 12 бер, 2023 09:25
wtf написав:
выводу чего куда?
USDC в інші активи.
https://coinmarketcap.com/currencies/usd-coin/
Курс посипався при зменшенні капіталізації всього на 8 мільярдів, що при загальній капіталізації в 44 всього 18%
Дюрі-бачі
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