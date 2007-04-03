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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:07
Гуляти - так гуляти!
Протягом доби 30% від котлети з USD перевів у BTC.
12.03.2023 14:00 Курс: 1 BTC = 20 600 USD
Buy 0,2344 BTC;
Sell 4 829 USD.
Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
16.02.2023.12:00; 24 000; 0,7875; 15 499; 1,4333; 34 399; 54,9%;
11.03.2023.23:00; 20 300; 1,0762; 9 638; 1,5510; 31 485; 69,4%;
12.03.2023.14:00; 20 600; 1,3106; 4 809; 1,5441; 31 808; 84,9%.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 16:10
Alexey_k9 написав:
Які прогнози по USDC?
🥷🏻 Киты скупают DAI и USDC по скидке
🐳 Киты в том числе и Джастин Сан и Виталик Бутерин скупают DAI и USDC 🤔
Сан снял 82 млн USDC с Aave и обменял их на 82 млн DAI, а адрес Бутерина совершил покупки $378,5к USDC и $50к DAI👨💻
Кучинелли написав:
BUSD я ещё пользуюсь, т к к нему много торговых пар мелких монет.
какие вообще перспективы у busd? через год все монеты сожгут и он исчезнет?
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