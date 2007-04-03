RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3223322432253226
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:07

Гуляти - так гуляти!
Протягом доби 30% від котлети з USD перевів у BTC.

12.03.2023 14:00 Курс: 1 BTC = 20 600 USD
Buy 0,2344 BTC;
Sell 4 829 USD.

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
16.02.2023.12:00; 24 000; 0,7875; 15 499; 1,4333; 34 399; 54,9%;
11.03.2023.23:00; 20 300; 1,0762; 9 638; 1,5510; 31 485; 69,4%;
12.03.2023.14:00; 20 600; 1,3106; 4 809; 1,5441; 31 808; 84,9%.
Цифра
 
Повідомлень: 99
З нами з: 22.04.21
Подякував: 28 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:10

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Alexey_k9 написав:Які прогнози по USDC?

🥷🏻 Киты скупают DAI и USDC по скидке
🐳 Киты в том числе и Джастин Сан и Виталик Бутерин скупают DAI и USDC 🤔
Сан снял 82 млн USDC с Aave и обменял их на 82 млн DAI, а адрес Бутерина совершил покупки $378,5к USDC и $50к DAI👨‍💻


  Кучинелли написав:BUSD я ещё пользуюсь, т к к нему много торговых пар мелких монет.

какие вообще перспективы у busd? через год все монеты сожгут и он исчезнет?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 629
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  wtf написав:какие вообще перспективы у busd? через год все монеты сожгут и он исчезнет?


Это как?Давай подумаем.Например ты можешь взять свои деньги, подпалить их и пепел подмести?Думаю, что нет.Даже Луна обесцененная и та в ходу осталась.Скорее всего сейчас мы будем свидетелями каких то перемен в области стейблов.Но каких пока никто не знает, посмотрим...
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1501
З нами з: 30.11.17
Подякував: 179 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:07

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Цифра написав:Гуляти - так гуляти!Протягом доби 30% від котлети з USD перевів у BTC.


Мужик, отлично :!: Когда сыпется фуд, обычно делают наоборот.Ну в крайнем случае пересидим...
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1501
З нами з: 30.11.17
Подякував: 179 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

скажіть, будь ласка, чи безпечно тримати свої збереження в USDT?
і чув в ТТ, що всю крипту і токени безпечно тримати лише на холодних гаманцях, а не на біржах.
Пробачте, що запитую ази, але поки що я не в темі крипти. Але пора увагу звертати мені в цю сторону, імхо
Yuri_61
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 30.09.15
Подякував: 301 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3223322432253226
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10391, 10392, 10393
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
103926 247497697
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 бер, 2023 18:38
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22890078
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 94150
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.