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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3224322532263227>
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:07

Гуляти - так гуляти!
Протягом доби 30% від котлети з USD перевів у BTC.

12.03.2023 14:00 Курс: 1 BTC = 20 600 USD
Buy 0,2344 BTC;
Sell 4 829 USD.

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
16.02.2023.12:00; 24 000; 0,7875; 15 499; 1,4333; 34 399; 54,9%;
11.03.2023.23:00; 20 300; 1,0762; 9 638; 1,5510; 31 485; 69,4%;
12.03.2023.14:00; 20 600; 1,3106; 4 809; 1,5441; 31 808; 84,9%.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:10

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Alexey_k9 написав:Які прогнози по USDC?

🥷🏻 Киты скупают DAI и USDC по скидке
🐳 Киты в том числе и Джастин Сан и Виталик Бутерин скупают DAI и USDC 🤔
Сан снял 82 млн USDC с Aave и обменял их на 82 млн DAI, а адрес Бутерина совершил покупки $378,5к USDC и $50к DAI👨‍💻


  Кучинелли написав:BUSD я ещё пользуюсь, т к к нему много торговых пар мелких монет.

какие вообще перспективы у busd? через год все монеты сожгут и он исчезнет?
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  wtf написав:какие вообще перспективы у busd? через год все монеты сожгут и он исчезнет?


Это как?Давай подумаем.Например ты можешь взять свои деньги, подпалить их и пепел подмести?Думаю, что нет.Даже Луна обесцененная и та в ходу осталась.Скорее всего сейчас мы будем свидетелями каких то перемен в области стейблов.Но каких пока никто не знает, посмотрим...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:07

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Цифра написав:Гуляти - так гуляти!Протягом доби 30% від котлети з USD перевів у BTC.


Мужик, отлично :!: Когда сыпется фуд, обычно делают наоборот.Ну в крайнем случае пересидим...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

скажіть, будь ласка, чи безпечно тримати свої збереження в USDT?
і чув в ТТ, що всю крипту і токени безпечно тримати лише на холодних гаманцях, а не на біржах.
Пробачте, що запитую ази, але поки що я не в темі крипти. Але пора увагу звертати мені в цю сторону, імхо
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 19:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Может ли крах банка SVB в Калифорнии, одного из крупнейшего банка в США (17 место), стать причиной краха некоторых криптобирж? Пишут, что в этом банке биржа стейблкоинов держала 3 млрд. доларов.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 19:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Но каких пока никто не знает, посмотрим...

paxos продолжит поддерживать операции по выкупу и конвертации как минимум до февраля 2024 года.

ну будут еще год выкупать а потом как? держал немного busd в стейкинге но зашел в более прибыльные стейблы раз такое дело
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 19:18

  Yuri_61 написав:скажіть, будь ласка, чи безпечно тримати свої збереження в USDT?
і чув в ТТ, що всю крипту і токени безпечно тримати лише на холодних гаманцях, а не на біржах.
Пробачте, що запитую ази, але поки що я не в темі крипти. Але пора увагу звертати мені в цю сторону, імхо


ну то, что холодный кошелек с точки зрения безопасности хранения наиболее надежное хранилище - это факт.

насчет ЮСДТ это вам никто не скажет ... его уже хоронят скока все себя помнят - но это стейбл №1 с долей 50+
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 19:28

  IMPRINTER написав:
  Yuri_61 написав:скажіть, будь ласка, чи безпечно тримати свої збереження в USDT?
і чув в ТТ, що всю крипту і токени безпечно тримати лише на холодних гаманцях, а не на біржах.
Пробачте, що запитую ази, але поки що я не в темі крипти. Але пора увагу звертати мені в цю сторону, імхо


ну то, что холодный кошелек с точки зрения безопасности хранения наиболее надежное хранилище - это факт.

насчет ЮСДТ это вам никто не скажет ... его уже хоронят скока все себя помнят - но это стейбл №1 с долей 50+


1 - Юра аж тащится, что нашёл жертву
2 - не факт безопасности хол кош против биржи.Это просто устойчивое мнение.Пока надёжней всего на Бинансе с длинным паролем и двухфакторкой.На Бинансе есть САФУ, в случае проблем. возместят потери.В кошельке никто ничего уже не возместит.А леджеры ломают уже тоже на ура...
3 - все стейблы уязвимы. вопрос только когда и какая проблема произойдёт
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 20:47

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

что то мне чуйка подсказвает, что пора мне изучать азы крипты
Yuri_61
 
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