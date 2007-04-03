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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:07
Гуляти - так гуляти!
Протягом доби 30% від котлети з USD перевів у BTC.
12.03.2023 14:00 Курс: 1 BTC = 20 600 USD
Buy 0,2344 BTC;
Sell 4 829 USD.
Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
16.02.2023.12:00; 24 000; 0,7875; 15 499; 1,4333; 34 399; 54,9%;
11.03.2023.23:00; 20 300; 1,0762; 9 638; 1,5510; 31 485; 69,4%;
12.03.2023.14:00; 20 600; 1,3106; 4 809; 1,5441; 31 808; 84,9%.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 16:10
Alexey_k9 написав:
Які прогнози по USDC?
🥷🏻 Киты скупают DAI и USDC по скидке
🐳 Киты в том числе и Джастин Сан и Виталик Бутерин скупают DAI и USDC 🤔
Сан снял 82 млн USDC с Aave и обменял их на 82 млн DAI, а адрес Бутерина совершил покупки $378,5к USDC и $50к DAI👨💻
Кучинелли написав:
BUSD я ещё пользуюсь, т к к нему много торговых пар мелких монет.
какие вообще перспективы у busd? через год все монеты сожгут и он исчезнет?
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wtf
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Додано: Нед 12 бер, 2023 18:06
wtf написав:
какие вообще перспективы у busd? через год все монеты сожгут и он исчезнет?
Это как?Давай подумаем.Например ты можешь взять свои деньги, подпалить их и пепел подмести?Думаю, что нет.Даже Луна обесцененная и та в ходу осталась.Скорее всего сейчас мы будем свидетелями каких то перемен в области стейблов.Но каких пока никто не знает, посмотрим...
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Додано: Нед 12 бер, 2023 18:07
Цифра написав:
Гуляти - так гуляти!Протягом доби 30% від котлети з USD перевів у BTC.
Мужик, отлично
Когда сыпется фуд, обычно делают наоборот.Ну в крайнем случае пересидим...
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Додано: Нед 12 бер, 2023 18:25
скажіть, будь ласка, чи безпечно тримати свої збереження в USDT?
і чув в ТТ, що всю крипту і токени безпечно тримати лише на холодних гаманцях, а не на біржах.
Пробачте, що запитую ази, але поки що я не в темі крипти. Але пора увагу звертати мені в цю сторону, імхо
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Yuri_61
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Додано: Нед 12 бер, 2023 19:06
Может ли крах банка SVB в Калифорнии, одного из крупнейшего банка в США (17 место), стать причиной краха некоторых криптобирж? Пишут, что в этом банке биржа стейблкоинов держала 3 млрд. доларов.
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Yuri_61
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Додано: Нед 12 бер, 2023 19:16
Кучинелли написав:
Но каких пока никто не знает, посмотрим...
paxos продолжит поддерживать операции по выкупу и конвертации как минимум до февраля 2024 года.
ну будут еще год выкупать а потом как? держал немного busd в стейкинге но зашел в более прибыльные стейблы раз такое дело
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wtf
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Додано: Нед 12 бер, 2023 19:18
Yuri_61 написав:
скажіть, будь ласка, чи безпечно тримати свої збереження в USDT?
і чув в ТТ, що всю крипту і токени безпечно тримати лише на холодних гаманцях, а не на біржах.
Пробачте, що запитую ази, але поки що я не в темі крипти. Але пора увагу звертати мені в цю сторону, імхо
ну то, что холодный кошелек с точки зрения безопасности хранения наиболее надежное хранилище - это факт.
насчет ЮСДТ это вам никто не скажет ... его уже хоронят скока все себя помнят - но это стейбл №1 с долей 50+
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IMPRINTER
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Додано: Нед 12 бер, 2023 19:28
IMPRINTER написав: Yuri_61 написав:
скажіть, будь ласка, чи безпечно тримати свої збереження в USDT?
і чув в ТТ, що всю крипту і токени безпечно тримати лише на холодних гаманцях, а не на біржах.
Пробачте, що запитую ази, але поки що я не в темі крипти. Але пора увагу звертати мені в цю сторону, імхо
ну то, что холодный кошелек с точки зрения безопасности хранения наиболее надежное хранилище - это факт.
насчет ЮСДТ это вам никто не скажет ... его уже хоронят скока все себя помнят - но это стейбл №1 с долей 50+
1 - Юра аж тащится, что нашёл жертву
2 - не факт безопасности хол кош против биржи.Это просто устойчивое мнение.Пока надёжней всего на Бинансе с длинным паролем и двухфакторкой.На Бинансе есть САФУ, в случае проблем. возместят потери.В кошельке никто ничего уже не возместит.А леджеры ломают уже тоже на ура...
3 - все стейблы уязвимы. вопрос только когда и какая проблема произойдёт
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Кучинелли
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Додано: Нед 12 бер, 2023 20:47
что то мне чуйка подсказвает, что пора мне изучать азы крипты
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Yuri_61
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