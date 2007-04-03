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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3224322532263227
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:39

IMPRINTER

1 - Власти США готовятся принять решительное действие на спасение депозитов в Silicon Valley Bank (SVB) и попытаться остановить любые более широкие финансовые последствия его внезапного краха.

ИЛИ

2 - тут может быть обратный эффект, народ ринулся за свои usdc скупать биток. Ибо слухи ходят что дыру не закроют завтра и привязка не восстановится.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Yuri_61 написав:что то мне чуйка подсказвает, что пора мне изучать азы крипты
І 10 років не пройшло
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Як зараз з виводом вводом в фіат? Тільки p2p або geo pay ( міг помилитися з назвою) ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:16

  IMPRINTER написав:ну то, что холодный кошелек с точки зрения безопасности хранения наиболее надежное хранилище - это факт.

а если выключить компьютер то горячий кошелек станет холодным ?
J
 
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