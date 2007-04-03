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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 бер, 2023 21:39
IMPRINTER
1 - Власти США готовятся принять решительное действие на спасение депозитов в Silicon Valley Bank (SVB) и попытаться остановить любые более широкие финансовые последствия его внезапного краха.
ИЛИ
2 - тут может быть обратный эффект, народ ринулся за свои usdc скупать биток. Ибо слухи ходят что дыру не закроют завтра и привязка не восстановится.
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Кучинелли
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:51
Yuri_61 написав:что то мне чуйка подсказвает, что пора мне изучать азы крипты
І 10 років не пройшло
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Faceless
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Додано: Нед 12 бер, 2023 22:23
Як зараз з виводом вводом в фіат? Тільки p2p або geo pay ( міг помилитися з назвою) ?
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yama
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Додано: Нед 12 бер, 2023 23:16
IMPRINTER написав:
ну то, что холодный кошелек с точки зрения безопасности хранения наиболее надежное хранилище - это факт.
а если выключить компьютер то горячий кошелек станет холодным ?
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J
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Додано: Пон 13 бер, 2023 03:55
J написав: IMPRINTER написав:
ну то, что холодный кошелек с точки зрения безопасности хранения наиболее надежное хранилище - это факт.
а если выключить компьютер то горячий кошелек станет холодным ?
любой кошелек - это сид-фраза ...
а холодный и горячий - это уже способ управления им
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Додано: Пон 13 бер, 2023 03:56
Кучинелли написав:
2 - тут может быть обратный эффект, народ ринулся за свои usdc скупать биток. Ибо слухи ходят что дыру не закроют завтра и привязка не восстановится.
уже почти 1 к 1 (0,98-0,99 коллеблется)
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Додано: Пон 13 бер, 2023 03:57
https://www.bestchange.ru/tether-trc20-to-visa-mastercard-uah.html
yama написав:
Як зараз з виводом вводом в фіат? Тільки p2p або geo pay ( міг помилитися з назвою) ?
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Додано: Пон 13 бер, 2023 06:13
Мне там курс не нравится. Через бинанс прием на 1-2 грн дороже
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Додано: Пон 13 бер, 2023 11:08
Кучинелли написав:
По волнам вероятный сценарий - 23 - 18
Пока идём по плану.Но впереди много событий, как они повлияют, никто не знает...
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Кучинелли
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