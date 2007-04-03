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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 бер, 2023 14:52
Обнаружил завалявшийся остаток на kuna.io, перевел в гривну. А вывести нихт. Раньше просто на карту можно было, а сейчас только куна код и settle pay. Оба способа выводом UAH не работают (пишут, по техническим причинам). Кто что знает? Как оттуда гривны вывести? Сумма небольшая, но жаба (С)
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