Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 бер, 2023 14:52
Обнаружил завалявшийся остаток на kuna.io, перевел в гривну. А вывести нихт. Раньше просто на карту можно было, а сейчас только куна код и settle pay. Оба способа выводом UAH не работают (пишут, по техническим причинам). Кто что знает? Как оттуда гривны вывести? Сумма небольшая, но жаба (С)
artist_007
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Додано: Пон 13 бер, 2023 16:12
artist_007 надо было перекинуть туда, где есть р2р и вуаля...
Rack
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Додано: Пон 13 бер, 2023 16:22
Полетіли банки вниз.
https://ru.investing.com/equities/first-republic-bank
Western Alliance Bancorporation
Займає 13 місце в списку найкращих банків Америки Forbes.
-80% https://ru.investing.com/equities/weste ... ce-bancorp
Фома роздаватиме цукерки.
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в Пон 13 бер, 2023 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 16:28
Rack написав: artist_007
надо было перекинуть туда, где есть р2р и вуаля...
Та уже...С 3% дисконтом вывел.
Ого прет...
Че случилось-то на рынке?
artist_007
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Додано: Пон 13 бер, 2023 16:38
artist_007 написав: Rack написав: artist_007
надо было перекинуть туда, где есть р2р и вуаля...
Та уже...С 3% дисконтом вывел.
Ого прет...
Че случилось-то на рынке?
началось...
ну а для чего весь сыр-бор, в 90х был Сорос, теперь товарисч Накамото (вортуал, но бабки вполне реал)
cohan
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Додано: Пон 13 бер, 2023 17:35
Кучинелли написав: Кучинелли написав:
По волнам вероятный сценарий - 23 - 18
Пока идём по плану.Но впереди много событий, как они повлияют, никто не знает...
Вот уж точно, что никто не знает...Это крипта, детка
Кучинелли
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Додано: Пон 13 бер, 2023 17:37
artist_007 написав: Rack написав: artist_007
надо было перекинуть туда, где есть р2р и вуаля...
Та уже...С 3% дисконтом вывел.
Ого прет...
Че случилось-то на рынке?
Вот что банкопад животворящий с криптой делает
phantom_systems
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Додано: Пон 13 бер, 2023 17:38
cohan написав:
ну а для чего весь сыр-бор, в 90х был Сорос, теперь товарисч Накамото (вортуал, но бабки вполне реал)
Вот смотрю как люди, далёкие от крипты начинают что то втирать.Старикан только что в трамвае загнул гипотезу и т п.Для завсегдатаев вы просто посмешище, типа индейцы с бусами.
Кучинелли
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