RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3225322632273228
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Обнаружил завалявшийся остаток на kuna.io, перевел в гривну. А вывести нихт. Раньше просто на карту можно было, а сейчас только куна код и settle pay. Оба способа выводом UAH не работают (пишут, по техническим причинам). Кто что знает? Как оттуда гривны вывести? Сумма небольшая, но жаба (С)
artist_007
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 02.01.11
Подякував: 9 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:12

artist_007 надо было перекинуть туда, где есть р2р и вуаля...
Rack
 
Повідомлень: 306
З нами з: 29.01.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:22

Полетіли банки вниз.
https://ru.investing.com/equities/first-republic-bank

Western Alliance Bancorporation
Займає 13 місце в списку найкращих банків Америки Forbes.
-80%
https://ru.investing.com/equities/weste ... ce-bancorp
Фома роздаватиме цукерки.
Востаннє редагувалось Цифра в Пон 13 бер, 2023 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Цифра
 
Повідомлень: 100
З нами з: 22.04.21
Подякував: 28 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:28

  Rack написав:artist_007 надо было перекинуть туда, где есть р2р и вуаля...

Та уже...С 3% дисконтом вывел.
:shock: :shock: :shock:
Ого прет...
Че случилось-то на рынке?
artist_007
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 02.01.11
Подякував: 9 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:38

  artist_007 написав:
  Rack написав:artist_007 надо было перекинуть туда, где есть р2р и вуаля...

Та уже...С 3% дисконтом вывел.
:shock: :shock: :shock:
Ого прет...
Че случилось-то на рынке?


началось... :mrgreen:

ну а для чего весь сыр-бор, в 90х был Сорос, теперь товарисч Накамото (вортуал, но бабки вполне реал)
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5387
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:35

  Кучинелли написав:
  Кучинелли написав:По волнам вероятный сценарий - 23 - 18


Пока идём по плану.Но впереди много событий, как они повлияют, никто не знает...


Вот уж точно, что никто не знает...Это крипта, детка :D
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 30.11.17
Подякував: 179 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:37

  artist_007 написав:
  Rack написав:artist_007 надо было перекинуть туда, где есть р2р и вуаля...

Та уже...С 3% дисконтом вывел.
:shock: :shock: :shock:
Ого прет...
Че случилось-то на рынке?

Вот что банкопад животворящий с криптой делает
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2231
З нами з: 14.04.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  cohan написав:ну а для чего весь сыр-бор, в 90х был Сорос, теперь товарисч Накамото (вортуал, но бабки вполне реал)


Вот смотрю как люди, далёкие от крипты начинают что то втирать.Старикан только что в трамвае загнул гипотезу и т п.Для завсегдатаев вы просто посмешище, типа индейцы с бусами.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 30.11.17
Подякував: 179 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3225322632273228
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Цифра і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10393, 10394, 10395
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
103944 247521073
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 бер, 2023 17:34
Кучинелли
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22890214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 94163
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.