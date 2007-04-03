Додано: Пон 13 бер, 2023 18:54

cohan написав: никто ж не споритпросто наблюдаем )) скоро год уж как биток "в 2030 будет по 100к, нет, по мульону", а пока не выше июля 2022 никто ж не споритпросто наблюдаем )) скоро год уж как биток "в 2030 будет по 100к, нет, по мульону", а пока не выше июля 2022

Спасибо ,что не обиделись.В том и проблема. что непосвящённые кроме битка. да ещё и па 100, ничего практически не знают.Родственница моя, когда узнала, что я на крипте, сразу поумничала - ты покупаешь битховен?Этим всё сказано, т к шаг в сторону - и расстрел.Отсюда примитивные понятия.Это уже огромная отрасль, признанный финансовый инструмент, огромная постоянно растущая экосистема.И как только где то возникает хоть малый сбой, все АНТИ, сразу вылазят из щелей. чтобы из этого сделать вселенскую катастрофу.В поточном цикличном развитии сейчас идёт медвежья фаза, может переход в бычью, поэтому и значения все мелкие.Но если переход произойдёт, то цены вырастут не просто на процентики. а в разы и десятки и сотни раз.