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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 18:54
cohan написав:
никто ж не споритпросто наблюдаем )) скоро год уж как биток "в 2030 будет по 100к, нет, по мульону", а пока не выше июля 2022
Спасибо ,что не обиделись.В том и проблема. что непосвящённые кроме битка. да ещё и па 100, ничего практически не знают.Родственница моя, когда узнала, что я на крипте, сразу поумничала - ты покупаешь битховен?Этим всё сказано, т к шаг в сторону - и расстрел.Отсюда примитивные понятия.Это уже огромная отрасль, признанный финансовый инструмент, огромная постоянно растущая экосистема.И как только где то возникает хоть малый сбой, все АНТИ, сразу вылазят из щелей. чтобы из этого сделать вселенскую катастрофу.В поточном цикличном развитии сейчас идёт медвежья фаза, может переход в бычью, поэтому и значения все мелкие.Но если переход произойдёт, то цены вырастут не просто на процентики. а в разы и десятки и сотни раз.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 18:59
Цифра написав:
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Та то якась вража биржа, нехай не купуе
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Додано: Пон 13 бер, 2023 19:11
artist_007 написав: Rack написав:artist_007
надо было перекинуть туда, где есть р2р и вуаля...
Та уже...С 3% дисконтом вывел.
Ого прет...
Че случилось-то на рынке?
А это шортистов решили на большой дилде прокатить...Я б на месте маркетмейкера,теперь бы до 32 тыс не останавливался бы вовсе...Ликвидаций там,полные штаны было бы...Несколькими палками до 30,закрыть ГЭП на 28500,прошить с ходу 30-ку и тут же откат.Всем пиз... и все свободны.Хомяки опять нахлобучены.Но снимут наверное ближайшую ликвидность и пойдем снова до низу...Дело и так практически сделано.А нечего расслабляться.18 тыс им подавай.Ну нате
Всем экзпертам туберам-телеграммерам снова нос утерли.
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