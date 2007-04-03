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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3226322732283229
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:54

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  cohan написав:никто ж не споритпросто наблюдаем )) скоро год уж как биток "в 2030 будет по 100к, нет, по мульону", а пока не выше июля 2022


Спасибо ,что не обиделись.В том и проблема. что непосвящённые кроме битка. да ещё и па 100, ничего практически не знают.Родственница моя, когда узнала, что я на крипте, сразу поумничала - ты покупаешь битховен?Этим всё сказано, т к шаг в сторону - и расстрел.Отсюда примитивные понятия.Это уже огромная отрасль, признанный финансовый инструмент, огромная постоянно растущая экосистема.И как только где то возникает хоть малый сбой, все АНТИ, сразу вылазят из щелей. чтобы из этого сделать вселенскую катастрофу.В поточном цикличном развитии сейчас идёт медвежья фаза, может переход в бычью, поэтому и значения все мелкие.Но если переход произойдёт, то цены вырастут не просто на процентики. а в разы и десятки и сотни раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Цифра написав:Binince


Та то якась вража биржа, нехай не купуе :D
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:11

  artist_007 написав:
  Rack написав:artist_007 надо было перекинуть туда, где есть р2р и вуаля...

Та уже...С 3% дисконтом вывел.
:shock: :shock: :shock:
Ого прет...
Че случилось-то на рынке?


А это шортистов решили на большой дилде прокатить...Я б на месте маркетмейкера,теперь бы до 32 тыс не останавливался бы вовсе...Ликвидаций там,полные штаны было бы...Несколькими палками до 30,закрыть ГЭП на 28500,прошить с ходу 30-ку и тут же откат.Всем пиз... и все свободны.Хомяки опять нахлобучены.Но снимут наверное ближайшую ликвидность и пойдем снова до низу...Дело и так практически сделано.А нечего расслабляться.18 тыс им подавай.Ну нате 8) Всем экзпертам туберам-телеграммерам снова нос утерли.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:58

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:Вот что банкопад животворящий с криптой делает

шо то дёшево отдал часть крипты, но хтож знал и на том спс и у нас ещё было-есть и буде...
Кучинелли
на валютке moveton жабодавов нормально опустил...
Востаннє редагувалось чик в Пон 13 бер, 2023 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

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Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:11

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Но снимут наверное ближайшую ликвидность и пойдем снова до низу...Дело и так практически сделано.

новость отыграли и похоже дальше расти пока не на чем. денех вженема - смотрим на фонду...
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вспомнился почему то Казак сегодня.Год прошел.Кто нибудь знает живой чи не??Когда он на форуме вообще последний раз был??Не сообщение,а заход?? Задора его не хватает про манипуля.... Он бы сегодня по поводу данного роста нам бы написал.Печально все это вспоминать.Чи вернулся во Львов,чи так и пропал в том долбаном Донецке...чорти його понесли накануне войны
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:55

  osafly написав:Вспомнился почему то Казак сегодня.Год прошел.Кто нибудь знает живой чи не??Когда он на форуме вообще последний раз был??Не сообщение,а заход?? Задора его не хватает про манипуля.... Он бы сегодня по поводу данного роста нам бы написал.Печально все это вспоминать.Чи вернулся во Львов,чи так и пропал в том долбаном Донецке...чорти його понесли накануне войны

Та капец.
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