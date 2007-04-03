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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 бер, 2023 21:40
moveton написав:
Не забываем, что мир тоже дурной
Shaman написав:
головна ідея - принцип емісії. всі ці майнінги на відеокартах та "вінтах" - це дурня.
.
Вот именно
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:41
Shaman написав:
головна ідея - принцип емісії. всі ці майнінги на відеокартах та "вінтах" - це дурня.
Shaman написав:
всі ці PoW, PoS - це технічні нюанси. я ж кажу про економічний принцип - а з цим складнощі. тому прогнози всіх цих експертів залежать від відсотків, які вони отримають.
Всё таки стоит определиться о какой дурне речь. В PoS валютах нет майнинга. Этим PoS от PoW и отличается.
Shaman написав:
до речі, а може десь на форумі є обговорення економічної сутності криптовалют? - чи це вища математика? простіше робити технічний аналіз динаміки курсу
Что тут обговаривать? Экономически криптовалюты - это таки валюты, т.е. деньги. Кто-то пользуется по прямому назначению - для расчётов. Кто-то для валютных спекуляций. В экономическом плане ничего нового. Новое в криптовалютах только в технической реализации.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:58
moveton написав: Shaman написав:
головна ідея - принцип емісії. всі ці майнінги на відеокартах та "вінтах" - це дурня.
Shaman написав:
всі ці PoW, PoS - це технічні нюанси. я ж кажу про економічний принцип - а з цим складнощі. тому прогнози всіх цих експертів залежать від відсотків, які вони отримають.
Всё таки стоит определиться о какой дурне речь. В PoS валютах нет майнинга. Этим PoS от PoW и отличается.
Shaman написав:
до речі, а може десь на форумі є обговорення економічної сутності криптовалют? - чи це вища математика? простіше робити технічний аналіз динаміки курсу
Что тут обговаривать? Экономически криптовалюты - это таки валюты
, т.е. деньги. Кто-то пользуется по прямому назначению - для расчётов. Кто-то для валютных спекуляций. В экономическом плане ничего нового. Новое в криптовалютах только в технической реализации.
ні, кріптовалюти - це не класичні гроші, це облігації МММ - хтось ними розраховується, хтось інвестує.
Нічого нового - всі гадають, що встигнуть в останній вагон
може в якості недільного офтопа обговоримо
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:08
Shaman написав:
ні, кріптовалюти - це не класичні гроші, це облігації МММ - хтось ними розраховується, хтось інвестує.
Нічого нового - всі гадають, що встигнуть в останній вагон
Та бога ради. О определениях не спорят. И доллар США - это облигации МММ: кто-то им рассчитывается, кто-то спекулирует. Классические деньги - это что-то другое? Ну пусть будет другое. Понятия не имею, правда, что. Меня учили, что это оно и есть.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:11
osafly написав:
Но снимут наверное ближайшую ликвидность и пойдем снова до низу...Дело и так практически сделано.
новость отыграли и похоже дальше расти пока не на чем. денех вженема - смотрим на фонду...
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:19
Вспомнился почему то Казак сегодня.Год прошел.Кто нибудь знает живой чи не??Когда он на форуме вообще последний раз был??Не сообщение,а заход?? Задора его не хватает про манипуля.... Он бы сегодня по поводу данного роста нам бы написал.Печально все это вспоминать.Чи вернулся во Львов,чи так и пропал в том долбаном Донецке...чорти його понесли накануне войны
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:52
moveton написав:
Зло фальшивого фиата не в том, как его называют, а в том, что он по виду похож на настоящий фиат, но им не является
.
фальшивый фиат ?
- это жигули какой модели?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 13 бер, 2023 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:55
osafly написав:
Вспомнился почему то Казак сегодня.Год прошел.Кто нибудь знает живой чи не??Когда он на форуме вообще последний раз был??Не сообщение,а заход?? Задора его не хватает про манипуля.... Он бы сегодня по поводу данного роста нам бы написал.Печально все это вспоминать.Чи вернулся во Львов,чи так и пропал в том долбаном Донецке...чорти його понесли накануне войны
Та капец.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 13:34
Кучинелли "А леджеры ломают уже тоже на ура..." -- не могли бы Вы привести примеры взломов холодного кошелька Ledger Nano S?
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Додано: Вів 14 бер, 2023 13:52
Пора і міру знати. Трохи BTC продав.
Курс: 1 BTC = 24 500 USD
Sell -0,1244 BTC;
Buy 3 047 USD.
Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
11.03.2023.23:00; 20 300; 1,0762; 9 638; 1,5510; 31 485; 69,4%;
12.03.2023.14:00; 20 600; 1,3106; 4 809; 1,5441; 31 808; 84,9%;
14.03.2023.03:00; 24 500; 1,1862; 7 857; 1,5069; 36 919; 78,7%.
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