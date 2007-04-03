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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 бер, 2023 14:55
Красиво, но предсказуемо шортистов пустили на мясо. 30к всё ближе.
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phantom_systems
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