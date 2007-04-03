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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:24
Додано: Вів 14 бер, 2023 17:02
Додано: Вів 14 бер, 2023 17:10
Ради интереса вместо тебя погуглил...
Из последних наиболее надежными считаются кошельки компании Ledger, чья штаб-квартира размещается во Франции. По словам производителей, их кошельки невозможно взломать. Ни путем подбора пароля, ни заменой прошивки, ничем. И действительно, многие годы защита оставалась непробиваемой, пользователи были очень довольны. Но на этой неделе все изменилось.
Защиту кошелька взломал 15-летний подросток, который смог обойти защиту и продемонстрировать взломанный кошелек. Подростка зовут Салим Рашид, а всю информацию изначально он публиковал в своем блоге. Он смог показать proof-of-concept атаку на примере модели Ledger Nano S, стоимость которой составляет около $100.
Додано: Вів 14 бер, 2023 17:18
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А что сейчас происходит? Вывод биткоина на холодные кошельки идет?
Додано: Вів 14 бер, 2023 17:20
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Бедные хомяки...Неужели все опять шортили с района +-25??? В который раз уже убеждаюсь что сопротивления и трендовые пробиваются именно с третьей попытки.Опять оставили новый ГЭП внизу по СМЕ 20300-21100,цена магнит на будующее снижение(коррекцию когда то там).Маркетмейкер наверное читает наш форум и решил таки устроить хомякам геноцид.Идем закрывать ГЭП на 27400-28800 от 10-13июня 2022.Ликвидаций будет как и говорил-полные штаны.Теперь после преодоления 25 все будут входить в лонги..Все внимание на дневку как минимум,закрепимся ли..Отличный вертолет.
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