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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3230323132323233>
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:55

Красиво, но предсказуемо шортистов пустили на мясо. 30к всё ближе.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:24

  phantom_systems написав:Красиво, но предсказуемо шортистов пустили на мясо. 30к всё ближе.

казалось выдохлись, многие рисуют рост в район 28т.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:02

...
Востаннє редагувалось Кучинелли в Вів 14 бер, 2023 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:10

Ради интереса вместо тебя погуглил...
https://habr.com/ru/post/410991/
Из последних наиболее надежными считаются кошельки компании Ledger, чья штаб-квартира размещается во Франции. По словам производителей, их кошельки невозможно взломать. Ни путем подбора пароля, ни заменой прошивки, ничем. И действительно, многие годы защита оставалась непробиваемой, пользователи были очень довольны. Но на этой неделе все изменилось.

Защиту кошелька взломал 15-летний подросток, который смог обойти защиту и продемонстрировать взломанный кошелек. Подростка зовут Салим Рашид, а всю информацию изначально он публиковал в своем блоге. Он смог показать proof-of-concept атаку на примере модели Ledger Nano S, стоимость которой составляет около $100.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:18

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А что сейчас происходит? Вывод биткоина на холодные кошельки идет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:20

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Бедные хомяки...Неужели все опять шортили с района +-25??? В который раз уже убеждаюсь что сопротивления и трендовые пробиваются именно с третьей попытки.Опять оставили новый ГЭП внизу по СМЕ 20300-21100,цена магнит на будующее снижение(коррекцию когда то там).Маркетмейкер наверное читает наш форум и решил таки устроить хомякам геноцид.Идем закрывать ГЭП на 27400-28800 от 10-13июня 2022.Ликвидаций будет как и говорил-полные штаны.Теперь после преодоления 25 все будут входить в лонги..Все внимание на дневку как минимум,закрепимся ли..Отличный вертолет.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:11

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

если дж сегодня ещё с пяток постов в телеге накатает можем и ниже 25 сходить, есть у него такая привычка активизироваться в такие моменты с неприятными последствиями для себя же или спецом добрать хочет подешевле :)
чик
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:37

  чик написав:
  phantom_systems написав:Красиво, но предсказуемо шортистов пустили на мясо. 30к всё ближе.

казалось выдохлись, многие рисуют рост в район 28т.

Я вчерашние и сегодняшние шорты закрыл в ноль, не стоит испытывать судьбу на таком рынке. Деда ещё подтолкнут вверх, чтобы китам красиво разгрузиться набранным ниже 20к. Интересно, входят ли альты в их планы? Около 30к могу снова зайти в шорт, если динамика будет хорошая.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:09

phantom_systems
вчера из набранных альтов трохи лайт продал - продешевил, но 12% тоже нормально. сегодня эфирку, пока угадал...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:12

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Что то больно резво мы откатываемся.Того и гляди под 25 снова нырнем и тогда...это ложный пробой организовали для стрижки хомяков и шортистов.Жду закрытия дневки.За недельку вообще молчу,сегодня только вторник
osafly
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