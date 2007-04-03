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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 бер, 2023 21:34
Судя по всему,кина не будет.Точнее,уже закончилось.Стопы собрали.Круто поимели очевидно многих.Непредсказуемость- конек крипты.Может произойти все что угодно.Хоть неделю график разглядывай,а возьмут и отпердолят,если так будет нужно и выгодно.Что там блохеры,гадают на кофейной гуще?? Надо к Хамахе наверное зайти,комменты почитать...вон где ржака.Нужно отдать должное,чувак спокойно относится к тому что стал посмешищем и мемом.Ничего не трет и не банит буйных...Ему пофиг на все
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osafly
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:14
osafly написав:
Что там блохеры,гадают на кофейной гуще??
шось таке:
перебитие уровня 24050 вверх, подтвердило, что предыдущее снижение было лишь коррекцией в рамках более крупной восходящей структуры от 21 ноября.
Ближайшими целями роста будут равнозначные максимумы (указаны на скриншоте) ну и далее первая пара ключевых уровней сопротивления 27400-28100
Важно понимать: не смотря на обозначенные общие цели роста, это не гарантирует что график продолжит такой же активный рост как и предыдущие пару дней, более того - чем дольше нет коррекции, тем ближе коррекция)
имею ввиду, что на пути к тем же 28100, график может еще один/два или несколько раз показывать нисходящие коррекции, формируя зигзаги на младших структурах.
а бреют всех подряд, как хотят...
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Додано: Сер 15 бер, 2023 13:41
тапереча ждёмс коррекции:
Конечно правильно было бы дождаться закрепление ниже 23900, потому что там скорее всего снижение ускорится, целями будут выступать образовавшиеся имбалансы и новые локальные уровни поддержки, которые я вам заранее покажу:
23000 - 22150 - 21000
Последний будет как обычно точкой отмены сценария на продолжение роста ближайшее время, уход ниже 21000 означает продолжение более глубокого снижения на старшей структуре, к уровням 19200 - 18150 - 17550
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osafly
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