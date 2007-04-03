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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:04
как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?
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beee
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:12
beee написав:
как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?
сыр, обычный сыр в мышеловке
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SAndriy1
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:24
SAndriy1 написав: beee написав:
как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?
сыр, обычный сыр в мышеловке
Точно
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beee
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