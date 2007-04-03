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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3231323232333234
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:12

  beee написав:как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?

сыр, обычный сыр в мышеловке :wink:
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

SAndriy1 написав:
  beee написав:как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?

сыр, обычный сыр в мышеловке :wink:
Точно
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:43

  beee написав:как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?


от скуки - здесь ключевое.И как тогда это называется писать не стану, шоб не обидеть :)
я так иногда тоже делаю, когда нужно на шару быстро купить коньяк и баночку икры, т е просто вижу тренд и не задумываясь более глубоко - рраз, проехались...и в гастроном :)
Кучинелли
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