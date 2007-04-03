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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:04
как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?
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beee
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:12
beee написав:
как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?
сыр, обычный сыр в мышеловке
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SAndriy1
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:24
SAndriy1 написав: beee написав:
как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?
сыр, обычный сыр в мышеловке
Точно
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beee
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:43
beee написав:
как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?
от скуки - здесь ключевое.И как тогда это называется писать не стану, шоб не обидеть
я так иногда тоже делаю, когда нужно на шару быстро купить коньяк и баночку икры, т е просто вижу тренд и не задумываясь более глубоко - рраз, проехались...и в гастроном
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:51
airmax78 написав:
Мышиная возня. Ниже 50куе биток можно покупать с закрытыми глазами.
так что продаем хаты и покупаем пока ниже?
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