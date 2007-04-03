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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:04
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:12
Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:24
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:43
от скуки - здесь ключевое.И как тогда это называется писать не стану, шоб не обидеть
я так иногда тоже делаю, когда нужно на шару быстро купить коньяк и баночку икры, т е просто вижу тренд и не задумываясь более глубоко - рраз, проехались...и в гастроном
Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:04
Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:48
Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:51
Додано: Суб 18 бер, 2023 02:14
господа, приобрел по рекомендации Кучинелли на пробу немного PAXG ...
написано, что на сайте пакса
введя № кошеля будет показывать количество монет и в каком конкретно слитке они размешены ... согласно мануала должно выглядеть так:
но мне после введения номера кошеля не то, что не показывает в каком конкретно слитке находится купленный токен, - показывает вообще, что у меня их нет ...
блокчейн видит, но на сайте пакса - 0 и нах ... главная ж мулька токена - это именно возможность видеть в каком конкретно слитке находятся твое золото ... кто-то с такой проблемой сталкивался? кто-то покупал его?
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