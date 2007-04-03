RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3231323232333234
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 490
З нами з: 17.12.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:12

  beee написав:как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?

сыр, обычный сыр в мышеловке :wink:
SAndriy1
 
Повідомлень: 561
З нами з: 17.01.15
Подякував: 66 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

SAndriy1 написав:
  beee написав:как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?

сыр, обычный сыр в мышеловке :wink:
Точно
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 490
З нами з: 17.12.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:43

  beee написав:как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?


от скуки - здесь ключевое.И как тогда это называется писать не стану, шоб не обидеть :)
я так иногда тоже делаю, когда нужно на шару быстро купить коньяк и баночку икры, т е просто вижу тренд и не задумываясь более глубоко - рраз, проехались...и в гастроном :)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 30.11.17
Подякував: 179 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:04

  beee написав:как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?

Зображення
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 890
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:48

  airmax78 написав:Мышиная возня. Ниже 50куе биток можно покупать с закрытыми глазами.




osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 29.05.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:51

  airmax78 написав:Мышиная возня. Ниже 50куе биток можно покупать с закрытыми глазами.


так что продаем хаты и покупаем пока ниже?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39003
З нами з: 06.08.09
Подякував: 225 раз.
Подякували: 6238 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 02:14

господа, приобрел по рекомендации Кучинелли на пробу немного PAXG ...
написано, что на сайте пакса

https://paxos.com/paxgold/

введя № кошеля будет показывать количество монет и в каком конкретно слитке они размешены ... согласно мануала должно выглядеть так:

Yes

но мне после введения номера кошеля не то, что не показывает в каком конкретно слитке находится купленный токен, - показывает вообще, что у меня их нет ...

Yes

блокчейн видит, но на сайте пакса - 0 и нах ... главная ж мулька токена - это именно возможность видеть в каком конкретно слитке находятся твое золото ... кто-то с такой проблемой сталкивался? кто-то покупал его?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39003
З нами з: 06.08.09
Подякував: 225 раз.
Подякували: 6238 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 3231323232333234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10401, 10402, 10403
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
104028 247606929
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 бер, 2023 01:09
Visky
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22890996
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 94217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.