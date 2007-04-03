beee написав:как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?
от скуки - здесь ключевое.И как тогда это называется писать не стану, шоб не обидеть я так иногда тоже делаю, когда нужно на шару быстро купить коньяк и баночку икры, т е просто вижу тренд и не задумываясь более глубоко - рраз, проехались...и в гастроном
введя № кошеля будет показывать количество монет и в каком конкретно слитке они размешены ... согласно мануала должно выглядеть так:
но мне после введения номера кошеля не то, что не показывает в каком конкретно слитке находится купленный токен, - показывает вообще, что у меня их нет ...
блокчейн видит, но на сайте пакса - 0 и нах ... главная ж мулька токена - это именно возможность видеть в каком конкретно слитке находятся твое золото ... кто-то с такой проблемой сталкивался? кто-то покупал его?