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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3231323232333234
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:12

  beee написав:как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?

сыр, обычный сыр в мышеловке :wink:
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

SAndriy1 написав:
  beee написав:как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?

сыр, обычный сыр в мышеловке :wink:
Точно
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:43

  beee написав:как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?


от скуки - здесь ключевое.И как тогда это называется писать не стану, шоб не обидеть :)
я так иногда тоже делаю, когда нужно на шару быстро купить коньяк и баночку икры, т е просто вижу тренд и не задумываясь более глубоко - рраз, проехались...и в гастроном :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:04

  beee написав:как называется, когда я от скуки позавчера купил битка на 1430 баксов а сегодня продал за 1530?

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Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:48

  airmax78 написав:Мышиная возня. Ниже 50куе биток можно покупать с закрытыми глазами.




osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:51

  airmax78 написав:Мышиная возня. Ниже 50куе биток можно покупать с закрытыми глазами.


так что продаем хаты и покупаем пока ниже?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 02:14

господа, приобрел по рекомендации Кучинелли на пробу немного PAXG ...
написано, что на сайте пакса

https://paxos.com/paxgold/

введя № кошеля будет показывать количество монет и в каком конкретно слитке они размешены ... согласно мануала должно выглядеть так:

Yes

но мне после введения номера кошеля не то, что не показывает в каком конкретно слитке находится купленный токен, - показывает вообще, что у меня их нет ...

Yes

блокчейн видит, но на сайте пакса - 0 и нах ... главная ж мулька токена - это именно возможность видеть в каком конкретно слитке находятся твое золото ... кто-то с такой проблемой сталкивался? кто-то покупал его?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 03:49

Казино МММ и золото, смешные вы ребята))
Это как небо и земля
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 09:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Купил btc 27409$
Будем посмотреть
beee
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