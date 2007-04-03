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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3232323332343235
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 10:20

  ishvara написав:Лично я жду в диапазоне пары месяцев (может чуть позже) 27-30к.

Пост от 28 февраля, идем с опережением графика ) Уже потрогали 27.7к
Интересно, откуда будем серьезно корректироваться? 30к вряд ли возьмем с наскока, думаю, от 29+ поедем вниз.
Востаннє редагувалось ishvara в Суб 18 бер, 2023 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 10:27

В свете грядущего банкопада, интересно будет по крипте.

Явно будет мощный рывок, это плюс для крипты.
Как минус, центробанки и государства (цивилизованные, не Сальвадоры и прочие Гандурасы) сделают ВСЕ возможное, что бы максимально закрутить гайки и погубить лялю.

ЦБ запустят свои валюты в цифре , в этом уже нет сомнений.

Запасаемся попкорном.
Чукча2
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