Пост от 28 февраля, идем с опережением графика ) Уже потрогали 27.7к
Интересно, откуда будем серьезно корректироваться? 30к вряд ли возьмем с наскока, думаю, от 29+ поедем вниз.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 бер, 2023 10:20
Пост от 28 февраля, идем с опережением графика ) Уже потрогали 27.7к
Интересно, откуда будем серьезно корректироваться? 30к вряд ли возьмем с наскока, думаю, от 29+ поедем вниз.
Востаннє редагувалось ishvara в Суб 18 бер, 2023 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 бер, 2023 10:27
В свете грядущего банкопада, интересно будет по крипте.
Явно будет мощный рывок, это плюс для крипты.
Как минус, центробанки и государства (цивилизованные, не Сальвадоры и прочие Гандурасы) сделают ВСЕ возможное, что бы максимально закрутить гайки и погубить лялю.
ЦБ запустят свои валюты в цифре , в этом уже нет сомнений.
Запасаемся попкорном.
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