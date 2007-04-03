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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3232323332343235
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 10:20

  ishvara написав:Лично я жду в диапазоне пары месяцев (может чуть позже) 27-30к.

Пост от 28 февраля, идем с опережением графика ) Уже потрогали 27.7к
Интересно, откуда будем серьезно корректироваться? 30к вряд ли возьмем с наскока, думаю, от 29+ поедем вниз.
Востаннє редагувалось ishvara в Суб 18 бер, 2023 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 10:27

В свете грядущего банкопада, интересно будет по крипте.

Явно будет мощный рывок, это плюс для крипты.
Как минус, центробанки и государства (цивилизованные, не Сальвадоры и прочие Гандурасы) сделают ВСЕ возможное, что бы максимально закрутить гайки и погубить лялю.

ЦБ запустят свои валюты в цифре , в этом уже нет сомнений.

Запасаемся попкорном.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:27

IMPRINTER

Насчёт Пакса...У нас система выманивания средств доверчивых клиентов.Я в группе рекламаторов, моя задача заманить жертву в капкан, чтобы она заплатила свои денежки.Потом уже идёт сложная бухгалтерия, типа какой процент мне причитается в зависимости от числа жертв за отчётный период и от сумм ими внесенных.Но в целом получается неплохо, т к люди в основном оперируют крупными суммами.Так что, извини, ничего личного, это просто бизнесс, способ заработка.
ПС шутка выходного, конечно :D Думаю, что тут не найдётся энтузиаст, кот ответит тебе на вопрос.Также как и я сам, т к не покупал эти монеты.Но, честно, я держу их на примете, т к вполне реально может сложиться ситуация , что понадобится.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Суб 18 бер, 2023 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:29

  Чукча2 написав:В свете грядущего банкопада, интересно будет по крипте.

Явно будет мощный рывок, это плюс для крипты.
Как минус, центробанки и государства (цивилизованные, не Сальвадоры и прочие Гандурасы) сделают ВСЕ возможное, что бы максимально закрутить гайки и погубить лялю.

ЦБ запустят свои валюты в цифре , в этом уже нет сомнений.

Запасаемся попкорном.


Даже странно от тебя это читать, помнится был ярым АНТИ.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:33

IMPRINTER

Мне стало интересно...и возникли вопросы.Где и как ты купил паксы.Допустим на банане.Но тогда нужно сначала их вывести на собственный кошелёк. чтобы посмотреть по его номеру.Если остались монеты на банане, то ты видишь не истинный адрес.Т о ты задал вопрос , не давая необходимой инфы для полноты картины.
Кучинелли
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