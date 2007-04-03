Пост от 28 февраля, идем с опережением графика ) Уже потрогали 27.7к
Интересно, откуда будем серьезно корректироваться? 30к вряд ли возьмем с наскока, думаю, от 29+ поедем вниз.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 бер, 2023 10:20
Пост от 28 февраля, идем с опережением графика ) Уже потрогали 27.7к
Интересно, откуда будем серьезно корректироваться? 30к вряд ли возьмем с наскока, думаю, от 29+ поедем вниз.
Востаннє редагувалось ishvara в Суб 18 бер, 2023 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 бер, 2023 10:27
В свете грядущего банкопада, интересно будет по крипте.
Явно будет мощный рывок, это плюс для крипты.
Как минус, центробанки и государства (цивилизованные, не Сальвадоры и прочие Гандурасы) сделают ВСЕ возможное, что бы максимально закрутить гайки и погубить лялю.
ЦБ запустят свои валюты в цифре , в этом уже нет сомнений.
Запасаемся попкорном.
Додано: Суб 18 бер, 2023 12:27
IMPRINTER
Насчёт Пакса...У нас система выманивания средств доверчивых клиентов.Я в группе рекламаторов, моя задача заманить жертву в капкан, чтобы она заплатила свои денежки.Потом уже идёт сложная бухгалтерия, типа какой процент мне причитается в зависимости от числа жертв за отчётный период и от сумм ими внесенных.Но в целом получается неплохо, т к люди в основном оперируют крупными суммами.Так что, извини, ничего личного, это просто бизнесс, способ заработка.
ПС шутка выходного, конечно Думаю, что тут не найдётся энтузиаст, кот ответит тебе на вопрос.Также как и я сам, т к не покупал эти монеты.Но, честно, я держу их на примете, т к вполне реально может сложиться ситуация , что понадобится.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Суб 18 бер, 2023 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 бер, 2023 12:29
Даже странно от тебя это читать, помнится был ярым АНТИ.
Додано: Суб 18 бер, 2023 12:33
IMPRINTER
Мне стало интересно...и возникли вопросы.Где и как ты купил паксы.Допустим на банане.Но тогда нужно сначала их вывести на собственный кошелёк. чтобы посмотреть по его номеру.Если остались монеты на банане, то ты видишь не истинный адрес.Т о ты задал вопрос , не давая необходимой инфы для полноты картины.
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:18
паксг купил на банане и отправил на внебиржевой кошель. Блокчейн всё видит всё есть ... по пути пакс еще и откуси 0,02% (дошло меньше, чем было отправленно) ... а вот именно сайт пакса который должен отображать баланс и покаывать в каком конкретно слитке токены - облом
биржевые кошели паксг не видит (это у него и так указано в ФАКе) - я проверял внебиржевой кошель так что все по феншую, но сайт пакса не видит моих монеток уже не говоря про то что не показывает в каком слитке они находятся ...
вот еще нашел описание такой же проблеме на буржуйском форуме точь-в-точь, но ответ на вопростам предоставлен не по теме ...
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:43
Сьогодні нарешті задоволений собою.
Курс: 1 BTC = 27 800 USD
Sell -0,2108 BTC;
Buy 5 861 USD.
Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
14.03.2023.03:00; 24 500; 1,1862; 7 857; 1,5069; 36 919; 78,7%;
16.03.2023.00:00; 24 800; 1,0730; 10 670; 1,5024; 37 335; 71,4%;
18.03.2023.03:00; 27 800; 0,8622; 16 530; 1,4568; 40 500; 59,2%;.
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:49
Додано: Суб 18 бер, 2023 14:24
IMPRINTER
Тогда отдаю тебе должное, что ты не совершил ошибки.Значит проблема есть, раз на неё жалятся в др месте.Тут нужно искать более глубоко.Но это не станет делать тот. для кого в этом нет смысла.Может где то встретится инфа, посмотрим...
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