Додано: Суб 18 бер, 2023 13:18

Кучинелли написав: IMPRINTER



Мне стало интересно...и возникли вопросы.Где и как ты купил паксы.Допустим на банане.Но тогда нужно сначала их вывести на собственный кошелёк. чтобы посмотреть по его номеру.Если остались монеты на банане, то ты видишь не истинный адрес.Т о ты задал вопрос , не давая необходимой инфы для полноты картины. Мне стало интересно...и возникли вопросы.Где и как ты купил паксы.Допустим на банане.Но тогда нужно сначала их вывести на собственный кошелёк. чтобы посмотреть по его номеру.Если остались монеты на банане, то ты видишь не истинный адрес.Т о ты задал вопрос , не давая необходимой инфы для полноты картины.

паксг купил на банане и отправил на внебиржевой кошель. Блокчейн всё видит всё есть ... по пути пакс еще и откуси 0,02% (дошло меньше, чем было отправленно) ... а вот именно сайт пакса который должен отображать баланс и покаывать в каком конкретно слитке токены - обломбиржевые кошели паксг не видит (это у него и так указано в ФАКе) - я проверял внебиржевой кошель так что все по феншую, но сайт пакса не видит моих монеток уже не говоря про то что не показывает в каком слитке они находятся ...вот еще нашел описание такой же проблеме на буржуйском форуме точь-в-точь, но ответ на вопростам предоставлен не по теме ...