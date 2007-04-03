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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3233323432353236
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 17:42

  IMPRINTER написав:.
паксг купил на банане и отправил на внебиржевой кошель. Блокчейн всё видит всё есть ... .

отправили в сеть єфира ?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:04

  IMPRINTER написав:господа, приобрел по рекомендации Кучинелли на пробу немного PAXG ...
написано, что на сайте пакса

https://paxos.com/paxgold/

введя № кошеля будет показывать количество монет и в каком конкретно слитке они размешены ...


Это мне Казака напоминает 4 летней давности,тот тоже в какой то скам пытался инвестировать-DIGI кажись назывались...Типа занимались инвестициями в золотодобывающие компании и прочий пизд...Естественно обнулились со временем.Казак успел с каркалы спрыгнуть,одумался +везучий чувак.


  beee написав:Купил btc 27409$
Будем посмотреть



А раньше купить почему не решились??Или хотя бы коррекции локальной от этого роста нужно было дождаться,все индикаторы практически на максимумах,вот вот должна коррекция быть по битку.Риск-прибыль,ну явно оставляет желать лучшего..
Можно бесконечено долго смотреть как горит огонь,течет вода,сдыхает русня и падает биток,растворяя твои деньги и мечты как снег в солнечную погоду 8)
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:14

  J написав:
  IMPRINTER написав:.
паксг купил на банане и отправил на внебиржевой кошель. Блокчейн всё видит всё есть ... .

отправили в сеть єфира ?


конечно ... он же тока на эфире по моему и есть ...
IMPRINTER
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