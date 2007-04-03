отправили в сеть єфира ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 бер, 2023 17:42
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:04
Это мне Казака напоминает 4 летней давности,тот тоже в какой то скам пытался инвестировать-DIGI кажись назывались...Типа занимались инвестициями в золотодобывающие компании и прочий пизд...Естественно обнулились со временем.Казак успел с каркалы спрыгнуть,одумался +везучий чувак.
А раньше купить почему не решились??Или хотя бы коррекции локальной от этого роста нужно было дождаться,все индикаторы практически на максимумах,вот вот должна коррекция быть по битку.Риск-прибыль,ну явно оставляет желать лучшего..
Можно бесконечено долго смотреть как горит огонь,течет вода,сдыхает русня и падает биток,растворяя твои деньги и мечты как снег в солнечную погоду
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:14
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