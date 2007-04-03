введя № кошеля будет показывать количество монет и в каком конкретно слитке они размешены ...
Это мне Казака напоминает 4 летней давности,тот тоже в какой то скам пытался инвестировать-DIGI кажись назывались...Типа занимались инвестициями в золотодобывающие компании и прочий пизд...Естественно обнулились со временем.Казак успел с каркалы спрыгнуть,одумался +везучий чувак.
beee написав:Купил btc 27409$ Будем посмотреть
А раньше купить почему не решились??Или хотя бы коррекции локальной от этого роста нужно было дождаться,все индикаторы практически на максимумах,вот вот должна коррекция быть по битку.Риск-прибыль,ну явно оставляет желать лучшего.. Можно бесконечено долго смотреть как горит огонь,течет вода,сдыхает русня и падает биток,растворяя твои деньги и мечты как снег в солнечную погоду
А раньше купить почему не решились??Или хотя бы коррекции локальной от этого роста нужно было дождаться,все индикаторы практически на максимумах,вот вот должна коррекция быть по битку.Риск-прибыль,ну явно оставляет желать лучшего.. Можно бесконечено долго смотреть как горит огонь,течет вода,сдыхает русня и падает биток,растворяя твои деньги и мечты как снег в солнечную погоду
Так, случайно вспомнил пару дней назад, что есть биток на свете. А, рыло одно рассказало байку на просмотре квартиры. Грит клиент купил квартиру за 135, 2 месяца назад. И продал недавно за 120, биток хотел купить. Не знаю на сколько правда.