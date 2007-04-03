отправили в сеть єфира ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 бер, 2023 17:42
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:04
Это мне Казака напоминает 4 летней давности,тот тоже в какой то скам пытался инвестировать-DIGI кажись назывались...Типа занимались инвестициями в золотодобывающие компании и прочий пизд...Естественно обнулились со временем.Казак успел с каркалы спрыгнуть,одумался +везучий чувак.
А раньше купить почему не решились??Или хотя бы коррекции локальной от этого роста нужно было дождаться,все индикаторы практически на максимумах,вот вот должна коррекция быть по битку.Риск-прибыль,ну явно оставляет желать лучшего..
Можно бесконечено долго смотреть как горит огонь,течет вода,сдыхает русня и падает биток,растворяя твои деньги и мечты как снег в солнечную погоду
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:14
Додано: Суб 18 бер, 2023 20:30
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Так, случайно вспомнил пару дней назад, что есть биток на свете.
15.03 купил btc 24381$
17.03 продал 26956$
Ну и сегодня решил по второму кругу
рыло одно рассказало байку на просмотре квартиры.
Грит клиент купил квартиру за 135, 2 месяца назад. И продал недавно за 120, биток хотел купить. Не знаю на сколько правда.
Додано: Суб 18 бер, 2023 21:23
Когда начинают рассказывать такие байки,нужно наоборот продавать,или держать по крайней мере ухо востро..Сейчас окончательно закрывать позиции возможно еще и рано(я пока держу) но мои целевые уровни,находятся совсем не далеко от выхода из позиции именно по битку,а их я никогда не скрывал,это уровень 32-33 тыс..По альтам,все индивидуально,а их у меня большинство.Набирать позицию по текущим-имхо поздно уже...Хотя бы ждать коррекции к уровню +-23 тыс
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