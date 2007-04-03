введя № кошеля будет показывать количество монет и в каком конкретно слитке они размешены ...
Это мне Казака напоминает 4 летней давности,тот тоже в какой то скам пытался инвестировать-DIGI кажись назывались...Типа занимались инвестициями в золотодобывающие компании и прочий пизд...Естественно обнулились со временем.Казак успел с каркалы спрыгнуть,одумался +везучий чувак.
beee написав:Купил btc 27409$ Будем посмотреть
А раньше купить почему не решились??Или хотя бы коррекции локальной от этого роста нужно было дождаться,все индикаторы практически на максимумах,вот вот должна коррекция быть по битку.Риск-прибыль,ну явно оставляет желать лучшего.. Можно бесконечено долго смотреть как горит огонь,течет вода,сдыхает русня и падает биток,растворяя твои деньги и мечты как снег в солнечную погоду
А раньше купить почему не решились??Или хотя бы коррекции локальной от этого роста нужно было дождаться,все индикаторы практически на максимумах,вот вот должна коррекция быть по битку.Риск-прибыль,ну явно оставляет желать лучшего.. Можно бесконечено долго смотреть как горит огонь,течет вода,сдыхает русня и падает биток,растворяя твои деньги и мечты как снег в солнечную погоду
Так, случайно вспомнил пару дней назад, что есть биток на свете.
15.03 купил btc 24381$ 17.03 продал 26956$
Ну и сегодня решил по второму кругу
рыло одно рассказало байку на просмотре квартиры. Грит клиент купил квартиру за 135, 2 месяца назад. И продал недавно за 120, биток хотел купить. Не знаю на сколько правда.
beee написав: рыло одно рассказало байку на просмотре квартиры. Грит клиент купил квартиру за 135, 2 месяца назад. И продал недавно за 120, биток хотел купить. Не знаю на сколько правда.
Когда начинают рассказывать такие байки,нужно наоборот продавать,или держать по крайней мере ухо востро..Сейчас окончательно закрывать позиции возможно еще и рано(я пока держу) но мои целевые уровни,находятся совсем не далеко от выхода из позиции именно по битку,а их я никогда не скрывал,это уровень 32-33 тыс..По альтам,все индивидуально,а их у меня большинство.Набирать позицию по текущим-имхо поздно уже...Хотя бы ждать коррекции к уровню +-23 тыс
Задал Ваш вопрос Bing'у. Понимаю, что толку от его ответа не много. Но раз уж он что-то ответил, цитирую:
"Похоже, что вы столкнулись с проблемой, связанной с отображением количества монет PAXG на сайте. Я не могу точно сказать, почему это происходит, но я могу предложить вам следующие варианты решения:
Попробуйте обновить страницу и проверить, отображается ли количество монет PAXG. Попробуйте очистить кэш браузера и проверить, отображается ли количество монет PAXG. Обратитесь в службу поддержки PAXG и сообщите им о проблеме.
Задал Ваш вопрос Bing'у. Понимаю, что толку от его ответа не много. Но раз уж он что-то ответил, цитирую:
"Похоже, что вы столкнулись с проблемой, связанной с отображением количества монет PAXG на сайте. Я не могу точно сказать, почему это происходит, но я могу предложить вам следующие варианты решения:
Попробуйте обновить страницу и проверить, отображается ли количество монет PAXG. Попробуйте очистить кэш браузера и проверить, отображается ли количество монет PAXG. Обратитесь в службу поддержки PAXG и сообщите им о проблеме.
нет ничего не помогает ) всегда и везде 0 - во всех браузерах на всех устройствах ) в общем PAXG - это какая-то скамина, коль они не выполняют то, что заявляют - я не то что не вижу в каком слитке купленный токен находится, - я не вижу даже самого факта наличия токена через их чеккер на их сайте.
IMPRINTER написав: нет ничего не помогает ) всегда и везде 0 - во всех браузерах на всех устройствах ) в общем PAXG - это какая-то скамина, коль они не выполняют то, что заявляют - я не то что не вижу в каком слитке купленный токен находится, - я не вижу даже самого факта наличия токена через их чеккер на их сайте.
а если назать с кошеля на биржу перевести (пусть не всю сумму) все нормально, показывает наличие?
beee написав: рыло одно рассказало байку на просмотре квартиры. Грит клиент купил квартиру за 135, 2 месяца назад. И продал недавно за 120, биток хотел купить. Не знаю на сколько правда.
Когда начинают рассказывать такие байки,нужно наоборот продавать,или держать по крайней мере ухо востро..Сейчас окончательно закрывать позиции возможно еще и рано(я пока держу) но мои целевые уровни,находятся совсем не далеко от выхода из позиции именно по битку,а их я никогда не скрывал,это уровень 32-33 тыс..По альтам,все индивидуально,а их у меня большинство.Набирать позицию по текущим-имхо поздно уже...Хотя бы ждать коррекции к уровню +-23 тыс
Тоже так думаю, но если не спешить, то в плюс до лета можно будет выйти. Возможно, и 35к увидим. А если есть свободные деньги, то на коррекции надо усредниться.