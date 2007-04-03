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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 бер, 2023 14:04
Setta написав: IMPRINTER написав:
нет ничего не помогает ) всегда и везде 0 - во всех браузерах на всех устройствах )
в общем PAXG - это какая-то скамина, коль они не выполняют то, что заявляют - я не то что не вижу в каком слитке купленный токен находится, - я не вижу даже самого факта наличия токена через их чеккер на их сайте.
а если назать с кошеля на биржу перевести (пусть не всю сумму) все нормально, показывает наличие?
нет - тупо всегда через чеккер на сайте - 0 монет не говоря уже про отображение их фиксации в каком-то конкретно слитке как у них заявлено.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 16:09
IMPRINTER написав: Setta написав: IMPRINTER написав:
нет ничего не помогает ) всегда и везде 0 - во всех браузерах на всех устройствах )
в общем PAXG - это какая-то скамина, коль они не выполняют то, что заявляют - я не то что не вижу в каком слитке купленный токен находится, - я не вижу даже самого факта наличия токена через их чеккер на их сайте.
а если назать с кошеля на биржу перевести (пусть не всю сумму) все нормально, показывает наличие?
нет - тупо всегда через чеккер на сайте - 0 монет не говоря уже про отображение их фиксации в каком-то конкретно слитке как у них заявлено.
там если ввести кошель кого-то из "группы рекламаторов" то все отображается,
только снизу идет приписка
**Allocation report is accurate as of 02-15-2023 22:02:56 and block number 16637000
**Звіт про розподіл точний станом на 15.02.2023 22:02:56 і номер блоку 16637000
а по состоянию на 15.02.2023 22:02:56 у вас там наверняка не было этих монет
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