нет ничего не помогает ) всегда и везде 0 - во всех браузерах на всех устройствах )

в общем PAXG - это какая-то скамина, коль они не выполняют то, что заявляют - я не то что не вижу в каком слитке купленный токен находится, - я не вижу даже самого факта наличия токена через их чеккер на их сайте.



а если назать с кошеля на биржу перевести (пусть не всю сумму) все нормально, показывает наличие?



нет - тупо всегда через чеккер на сайте - 0 монет не говоря уже про отображение их фиксации в каком-то конкретно слитке как у них заявлено.

там если ввести кошель кого-то из "группы рекламаторов" то все отображается,только снизу идет приписка**Allocation report is accurate as of 02-15-2023 22:02:56 and block number 16637000**Звіт про розподіл точний станом на 15.02.2023 22:02:56 і номер блоку 16637000а по состоянию на 15.02.2023 22:02:56 у вас там наверняка не было этих монет