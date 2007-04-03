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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3234323532363237
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:04

  Setta написав:
  IMPRINTER написав:
нет ничего не помогает ) всегда и везде 0 - во всех браузерах на всех устройствах )
в общем PAXG - это какая-то скамина, коль они не выполняют то, что заявляют - я не то что не вижу в каком слитке купленный токен находится, - я не вижу даже самого факта наличия токена через их чеккер на их сайте.


а если назать с кошеля на биржу перевести (пусть не всю сумму) все нормально, показывает наличие?


нет - тупо всегда через чеккер на сайте - 0 монет не говоря уже про отображение их фиксации в каком-то конкретно слитке как у них заявлено.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:09

  IMPRINTER написав:
  Setta написав:
  IMPRINTER написав:
нет ничего не помогает ) всегда и везде 0 - во всех браузерах на всех устройствах )
в общем PAXG - это какая-то скамина, коль они не выполняют то, что заявляют - я не то что не вижу в каком слитке купленный токен находится, - я не вижу даже самого факта наличия токена через их чеккер на их сайте.


а если назать с кошеля на биржу перевести (пусть не всю сумму) все нормально, показывает наличие?


нет - тупо всегда через чеккер на сайте - 0 монет не говоря уже про отображение их фиксации в каком-то конкретно слитке как у них заявлено.

там если ввести кошель кого-то из "группы рекламаторов" то все отображается,
только снизу идет приписка
**Allocation report is accurate as of 02-15-2023 22:02:56 and block number 16637000
**Звіт про розподіл точний станом на 15.02.2023 22:02:56 і номер блоку 16637000

а по состоянию на 15.02.2023 22:02:56 у вас там наверняка не было этих монет
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:42

  J написав:а по состоянию на 15.02.2023 22:02:56 у вас там наверняка не было этих монет


небыло )
т.е. там отображает с месячной задержкой?
у меня тоже была такая версия, что там это не он-лайн, а раз в какой-то период ...

а где вы это увидели что там данные на 15.02 показывает??
когда ввожу свой мне пишет, что по состоянию на текущую дату у вас ничего, если бы там писалось, что по состоянию на 15.02 я бы сразу понял, что это не онлайн ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 18:14

  IMPRINTER написав:.

а где вы это увидели что там данные на 15.02 показывает??
когда ввожу свой мне пишет, что по состоянию на текущую дату у вас ничего, если бы там писалось, что по состоянию на 15.02 я бы сразу понял, что это не онлайн ...

там надо ввести чужой кошелек
например кошелек Бинанса
0x28C6c06298d514Db089934071355E5743bf21d60
или кого-то из "группы рекламаторов"
Востаннє редагувалось J в Нед 19 бер, 2023 18:19, всього редагувалось 2 разів.
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 18:17

получается у них часть слитков из раши

The Open Joint Stock Company The Gulidov Krasnoyarsk Non Ferrous Metals Plant OJSC Krastsvetmet Krasnoyarsk Russia
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 18:19

  J написав:получается у них часть слитков из раши

The Open Joint Stock Company The Gulidov Krasnoyarsk Non Ferrous Metals Plant OJSC Krastsvetmet Krasnoyarsk Russia


ну они добыты в раше и аффининированы в раше - но в собственности пакса и хранятся не в раше ...
IMPRINTER
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